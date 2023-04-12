12 апреля 2023

Топ-менеджер из Екатеринбурга попал под санкции США

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов попал под санкции США Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Владелец «Русатом Оверсиз» (является «дочкой» Росатома), уроженец Екатеринбурга Евгений Пакерманов 12 апреля попал в санкционный список США. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США.

«Пакерманов Евгений Маркович. Он добавлен в список SDN OFAC», — сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства. Кроме Пакерманова в список также вошел вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Ранее Пакерманов попал под санкции президента Украины Владимира Зеленского. В том списке также числятся порядка десяти топ-менеджеров из Свердловской области.

Также ранее 12 апреля власти Канады выпустили новый санкционный список, в который попал руководитель и главный конструктор Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие») Леонид Пономарев. В этот же день Минторг США продлил ограничение экспортных привилегий для авиакомпании «Уральские авиалинии».

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Владелец «Русатом Оверсиз» (является «дочкой» Росатома), уроженец Екатеринбурга Евгений Пакерманов 12 апреля попал в санкционный список США. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США. «Пакерманов Евгений Маркович. Он добавлен в список SDN OFAC», — сообщается в документе, опубликованном на сайте ведомства. Кроме Пакерманова в список также вошел вице-премьер России Марат Хуснуллин. Ранее Пакерманов попал под санкции президента Украины Владимира Зеленского. В том списке также числятся порядка десяти топ-менеджеров из Свердловской области. Также ранее 12 апреля власти Канады выпустили новый санкционный список, в который попал руководитель и главный конструктор Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие») Леонид Пономарев. В этот же день Минторг США продлил ограничение экспортных привилегий для авиакомпании «Уральские авиалинии».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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