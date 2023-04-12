Топ-менеджер из Екатеринбурга попал под санкции США

Владелец «Русатом Оверсиз» Евгений Пакерманов попал под санкции США Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Владелец «Русатом Оверсиз» (является «дочкой» Росатома), уроженец Екатеринбурга Евгений Пакерманов 12 апреля попал в санкционный список США. Соответствующий документ опубликован на сайте Минфина США.

«Пакерманов Евгений Маркович. Он добавлен в список SDN OFAC», — сообщается в документе , опубликованном на сайте ведомства. Кроме Пакерманова в список также вошел вице-премьер России Марат Хуснуллин.

Ранее Пакерманов попал под санкции президента Украины Владимира Зеленского. В том списке также числятся порядка десяти топ-менеджеров из Свердловской области.

Также ранее 12 апреля власти Канады выпустили новый санкционный список, в который попал руководитель и главный конструктор Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» (входит в корпорацию «Тактическое ракетное оружие») Леонид Пономарев. В этот же день Минторг США продлил ограничение экспортных привилегий для авиакомпании «Уральские авиалинии».