Власти США продлили санкции против «Уральских авиалиний»

Самолеты «Уральских авиалиний» не могут заправляться на территории США
Минторг США продлил ограничение экспортных привилегий для авиакомпании «Уральские авиалинии». Соответствующий документ подписал помощник министра торговли США Мэтью Акселрод.
«Я удовлетворяю запрос <…> о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий]», — передает ТАСС слова Акселрода. Соответствующее ограничение для авиакомпании было введено осенью 2022 года, и его срок должен был истекать в ближайшее время.
Действие санкций продлевается дополнительно на 180 дней. Санкция предполагает запрет на заправку в США, покупку в стране запчастей для самолетов и другие ограничения.
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