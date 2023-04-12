Власти США продлили санкции против «Уральских авиалиний»

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Работа аэропорта Кольцово. Екатеринбург, аэропорт кольцово, уральские авиалинии, кольцово, ural airlines, самолет
Самолеты «Уральских авиалиний» не могут заправляться на территории США Фото:

Минторг США продлил ограничение экспортных привилегий для авиакомпании «Уральские авиалинии». Соответствующий документ подписал помощник министра торговли США Мэтью Акселрод.

«Я удовлетворяю запрос <…> о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий]», — передает ТАСС слова Акселрода. Соответствующее ограничение для авиакомпании было введено осенью 2022 года, и его срок должен был истекать в ближайшее время.

Действие санкций продлевается дополнительно на 180 дней. Санкция предполагает запрет на заправку в США, покупку в стране запчастей для самолетов и другие ограничения.

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Минторг США продлил ограничение экспортных привилегий для авиакомпании «Уральские авиалинии». Соответствующий документ подписал помощник министра торговли США Мэтью Акселрод. «Я удовлетворяю запрос <…> о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий]», — передает ТАСС слова Акселрода. Соответствующее ограничение для авиакомпании было введено осенью 2022 года, и его срок должен был истекать в ближайшее время. Действие санкций продлевается дополнительно на 180 дней. Санкция предполагает запрет на заправку в США, покупку в стране запчастей для самолетов и другие ограничения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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