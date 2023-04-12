Власти США продлили санкции против «Уральских авиалиний»

Самолеты «Уральских авиалиний» не могут заправляться на территории США Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Минторг США продлил ограничение экспортных привилегий для авиакомпании «Уральские авиалинии». Соответствующий документ подписал помощник министра торговли США Мэтью Акселрод.

«Я удовлетворяю запрос <…> о продлении действия распоряжения о временном отказе [в предоставлении экспортных привилегий]», — передает ТАСС слова Акселрода. Соответствующее ограничение для авиакомпании было введено осенью 2022 года, и его срок должен был истекать в ближайшее время.

Действие санкций продлевается дополнительно на 180 дней. Санкция предполагает запрет на заправку в США, покупку в стране запчастей для самолетов и другие ограничения.