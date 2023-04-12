США ввели санкции против Хуснуллина и юнармейцев

Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который вошел вице-премьер России Марат Хуснуллин. Также в список вошло Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия».
«Хуснуллин, Марат Шакирзянович», — сообщается в документе, опубликованном на сайте Минфина. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение санкций против «Юнармии» связано с тем, что организация подрывает суверенитет Украины с помощью милитаризации школьников.
Страны Запада ввели ряд антироссийских санкций в ответ на проведение специальной военной операции. Ранее Великобритания внесла в свой санкционный список жену бывшего депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука, передает телеканал 360.
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