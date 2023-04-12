США ввели санкции против Хуснуллина и юнармейцев

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Семинар-совещание, пресс-подходы губернаторы. Москва, портрет, хуснуллин марат
Марат Хуснуллин вошел в новый санкционный список США, сообщили в американском Минфине Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который вошел вице-премьер России Марат Хуснуллин. Также в список вошло Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия».

«Хуснуллин, Марат Шакирзянович», — сообщается в документе, опубликованном на сайте Минфина. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение санкций против «Юнармии» связано с тем, что организация подрывает суверенитет Украины с помощью милитаризации школьников.

Страны Запада ввели ряд антироссийских санкций в ответ на проведение специальной военной операции. Ранее Великобритания внесла в свой санкционный список жену бывшего депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Минфин США опубликовал новый санкционный список, в который вошел вице-премьер России Марат Хуснуллин. Также в список вошло Всероссийское военно-патриотическое движение «Юнармия». «Хуснуллин, Марат Шакирзянович», — сообщается в документе, опубликованном на сайте Минфина. Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что введение санкций против «Юнармии» связано с тем, что организация подрывает суверенитет Украины с помощью милитаризации школьников. Страны Запада ввели ряд антироссийских санкций в ответ на проведение специальной военной операции. Ранее Великобритания внесла в свой санкционный список жену бывшего депутата Верховной рады Украины Виктора Медведчука, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...