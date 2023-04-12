В свердловском городе выявили очаг бешенства

В Полевском СНТ «Дружба-2» закроют на карантин из-за дикой лисы

СНТ «Дружба-2» отправят на карантин из-за бешенства у дикой лисы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Полевском (Свердловская область) СНТ «Дружба-2» закроют на карантин из-за выявленного случая бешенства у дикой лисы. Труп лесного хищника обнаружили на садовом участке, сообщили в пресс-службе администрации города.

«Скоро поступит указ губернатора [Свердловской области Евгения Куйвашева] об установлении карантина в СНТ „Дружба- 2“», — пишет пресс-служба горадминистрации в соцсети «ВКонтакте». Однако в сообщении не уточняется, как долго продлится карантин в данном СНТ.

В настоящий момент в Полевском действуют три карантина в связи с выявлением бешенства. Микрорайон Зеленый Бор-1 закрыли до 5 мая, а СНТ «Светлый-2» — до 16 мая. Село Косой Брод сначала отправили на карантин до 17 марта, но из-за очередного выявленного случая бешенства, властям пришлось продлить его почти до конца мая.

За три месяца текущего года в Полевском зафиксировали 41 случай укусов людей животными. По данным Роспотребнадзора, это на 11% выше прошлогодних данных. «24 раза животные кусали взрослых и 17 раз детей», — добавили в пресс-службе администрации города.