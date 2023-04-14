Путин подписал закон об электронных повестках. Инфографика

14 апреля 2023 в 23:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал указ об электронных повестках в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Президент России Владимир Путин одобрил закон об электронных повестках. Об этом сообщается на сайте нормативно-правовых актов РФ. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве при помощи электронных повесток, а также вводит ограничения для граждан, которые получили повестку, однако не пришли в военкомат. Согласно закону, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет рассматриваться в качестве врученной с момента ее размещения в личном кабинете на «соответствующем информационном ресурсе». Новость по теме Как оспорить электронную повестку Ранее Совет Федерации России одобрил закон об электронных повестках. За принятие проголосовало 163 из 164 членов Совфеда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скорость принятия законопроекта обусловлена его важностью, передает «Дни.ру». Также Песков объяснил смысл самого закона: данные нововведения нужны для исправления ошибок военкоматов в начале спецоперации на Украине. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, цель новшества заключается в обеспечении справедливости и равенства россиян. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва, передает RT. Он отметил, что точные сроки запуска реестра будут определены уже после принятия закона. Юрист Александр Хаминский разъяснил, что электронная повестка не будет считаться законной, если ее направят на электронную почту, смс-оповещением или в мессенджерах. URA.RU URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин одобрил закон об электронных повестках. Об этом сообщается на сайте нормативно-правовых актов РФ. Документ разрешает оповещать военнообязанных о призыве при помощи электронных повесток, а также вводит ограничения для граждан, которые получили повестку, однако не пришли в военкомат. Согласно закону, повестки будут направляться в письменной форме и дублироваться в электронной. Электронная повестка будет рассматриваться в качестве врученной с момента ее размещения в личном кабинете на «соответствующем информационном ресурсе». Ранее Совет Федерации России одобрил закон об электронных повестках. За принятие проголосовало 163 из 164 членов Совфеда. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что скорость принятия законопроекта обусловлена его важностью, передает «Дни.ру». Также Песков объяснил смысл самого закона: данные нововведения нужны для исправления ошибок военкоматов в начале спецоперации на Украине. По словам председателя комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, цель новшества заключается в обеспечении справедливости и равенства россиян. Глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что реестр военнообязанных запустят не раньше осеннего призыва, передает RT. Он отметил, что точные сроки запуска реестра будут определены уже после принятия закона. Юрист Александр Хаминский разъяснил, что электронная повестка не будет считаться законной, если ее направят на электронную почту, смс-оповещением или в мессенджерах.