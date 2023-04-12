В Кургане работники общественного транспорта получили первую партию новой формы. Об этом сообщил Союз транспортных организаций Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Теперь сотрудники будут выглядеть опрятнее и отличить кондуктора от обычного пассажира станет легче. Пока не на всех маршрутах можно увидеть новую форму экипажа, но со временем все работники городского транспорта будут обеспечены новой формой», — сообщается в посте на странице паблика.
Безрукавки зеленого цвета выглядят эстетично. В них сотрудникам общественного транспорта будет удобно работать. В мороз такая жилетка не согреет, зато летом в ней не жарко.
Ранее URA.RU писало, что авторы модели новой формы для кондукторов и водителей сделали ее простой и практичной. Это важно, поскольку работать сотрудникам общественного транспорта в Кургане приходится в сложных условиях, часто в тесных автобусах.
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