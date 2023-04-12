12 апреля 2023
11 апреля 2023

В Кургане после начала транспортной реформы водители и кондукторы получили новую форму. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Разное. Курган, автобус, общественный транспорт, пассажиры, пассажиры в автобусе
В Кургане водители и кондукторы автобусов получили новую форму Фото:

В Кургане работники общественного транспорта получили первую партию новой формы. Об этом сообщил Союз транспортных организаций Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Теперь сотрудники будут выглядеть опрятнее и отличить кондуктора от обычного пассажира станет легче. Пока не на всех маршрутах можно увидеть новую форму экипажа, но со временем все работники городского транспорта будут обеспечены новой формой», — сообщается в посте на странице паблика.

Безрукавки зеленого цвета выглядят эстетично. В них сотрудникам общественного транспорта будет удобно работать. В мороз такая жилетка не согреет, зато летом в ней не жарко.

Фото взято из группы Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте»
Фото взято из группы Союза транспортных организаций Курганской области в соцсети «ВКонтакте»

Ранее URA.RU писало, что авторы модели новой формы для кондукторов и водителей сделали ее простой и практичной. Это важно, поскольку работать сотрудникам общественного транспорта в Кургане приходится в сложных условиях, часто в тесных автобусах.

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В Кургане работники общественного транспорта получили первую партию новой формы. Об этом сообщил Союз транспортных организаций Курганской области в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Теперь сотрудники будут выглядеть опрятнее и отличить кондуктора от обычного пассажира станет легче. Пока не на всех маршрутах можно увидеть новую форму экипажа, но со временем все работники городского транспорта будут обеспечены новой формой», — сообщается в посте на странице паблика. Безрукавки зеленого цвета выглядят эстетично. В них сотрудникам общественного транспорта будет удобно работать. В мороз такая жилетка не согреет, зато летом в ней не жарко. Ранее URA.RU писало, что авторы модели новой формы для кондукторов и водителей сделали ее простой и практичной. Это важно, поскольку работать сотрудникам общественного транспорта в Кургане приходится в сложных условиях, часто в тесных автобусах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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