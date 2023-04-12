Дочка «Газпрома» продает на аукционе базу отдыха в ЯНАО. Фото

13 апреля 2023 в 07:59 Размер текста - 17 +

База расположена на реке Пур Фото: Владимир Жабриков © URA.RU ООО «Газпром добыча Уренгой» продает базу отдыха на реке Пур (ЯНАО). Имущество реализуется в форме открытого аукциона, размещенного на «Электронной торговой площадке Группы Газпромбанка» (далее ООО «ЭЦП ГПБ» — прим. URA.RU). «Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества. Собственник: ООО „Газпром добыча Уренгой“. Выставляемое на торги имущество: Объекты недвижимого и движимого имущества базы отдыха на реке Пур. Место нахождения: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево», — сообщается в документах о торгах. Начальная цена — 85 772 000,00 рублей. База расположена в экологически чистом месте. На территории имеется шесть гостевых благоустроенных домов с двухместными номерами. Здания оборудованы системами: пожарной сигнализации, электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения. Объект можно использовать как реабилитационно-восстановительный центр, детский оздоровительный центр или комплекс для занятий спортсменов. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается база отдыха, на территории которой расположено семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта — 90 миллионов рублей. На территории базы расположено шесть двухэтажных жилых корпуса Фото: сайт ООО «ЭТП ГПБ»

ООО «Газпром добыча Уренгой» продает базу отдыха на реке Пур (ЯНАО). Имущество реализуется в форме открытого аукциона, размещенного на «Электронной торговой площадке Группы Газпромбанка» (далее ООО «ЭЦП ГПБ» — прим. URA.RU). «Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества. Собственник: ООО „Газпром добыча Уренгой“. Выставляемое на торги имущество: Объекты недвижимого и движимого имущества базы отдыха на реке Пур. Место нахождения: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево», — сообщается в документах о торгах. Начальная цена — 85 772 000,00 рублей. База расположена в экологически чистом месте. На территории имеется шесть гостевых благоустроенных домов с двухместными номерами. Здания оборудованы системами: пожарной сигнализации, электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения. Объект можно использовать как реабилитационно-восстановительный центр, детский оздоровительный центр или комплекс для занятий спортсменов. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается база отдыха, на территории которой расположено семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта — 90 миллионов рублей.