12 апреля 2023
11 апреля 2023
10 апреля 2023

Дочка «Газпрома» продает на аукционе базу отдыха в ЯНАО. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Третий день вынужденных выходных из-за ситуации с COVID-19. Екатеринбург, база отдыха, кемпинг, парк отдыха место встречи, пруд чемоданчик
База расположена на реке Пур Фото:

ООО «Газпром добыча Уренгой» продает базу отдыха на реке Пур (ЯНАО). Имущество реализуется в форме открытого аукциона, размещенного на «Электронной торговой площадке Группы Газпромбанка» (далее ООО «ЭЦП ГПБ» — прим. URA.RU).

«Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества. Собственник: ООО „Газпром добыча Уренгой“. Выставляемое на торги имущество: Объекты недвижимого и движимого имущества базы отдыха на реке Пур. Место нахождения: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево», — сообщается в документах о торгах.

Начальная цена — 85 772 000,00 рублей. База расположена в экологически чистом месте. На территории имеется шесть гостевых благоустроенных домов с двухместными номерами. Здания оборудованы системами: пожарной сигнализации, электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения. Объект можно использовать как реабилитационно-восстановительный центр, детский оздоровительный центр или комплекс для занятий спортсменов.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается база отдыха, на территории которой расположено семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта — 90 миллионов рублей.

На территории базы расположено шесть двухэтажных жилых корпуса
На территории базы расположено шесть двухэтажных жилых корпуса
Фото:

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ООО «Газпром добыча Уренгой» продает базу отдыха на реке Пур (ЯНАО). Имущество реализуется в форме открытого аукциона, размещенного на «Электронной торговой площадке Группы Газпромбанка» (далее ООО «ЭЦП ГПБ» — прим. URA.RU). «Открытый аукцион в электронной форме по продаже имущества. Собственник: ООО „Газпром добыча Уренгой“. Выставляемое на торги имущество: Объекты недвижимого и движимого имущества базы отдыха на реке Пур. Место нахождения: ЯНАО, г. Новый Уренгой, р-н Коротчаево», — сообщается в документах о торгах. Начальная цена — 85 772 000,00 рублей. База расположена в экологически чистом месте. На территории имеется шесть гостевых благоустроенных домов с двухместными номерами. Здания оборудованы системами: пожарной сигнализации, электроснабжения, электроосвещения, водоснабжения. Объект можно использовать как реабилитационно-восстановительный центр, детский оздоровительный центр или комплекс для занятий спортсменов. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми продается база отдыха, на территории которой расположено семь двухэтажных коттеджей, сауна и бар. Цена объекта — 90 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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