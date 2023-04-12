Жители Екатеринбурга заметили двухметровую голову младенца на Верх-Исетском пруду. Местные жители оказались возмущены. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.
«Не очень удачное место для расположения арт-объекта», — поделился мнением с корреспондентом мужчина, проживающий в районе ВИЗ. Также он выразил надежду, что объект останется здесь не навсегда. Другая женщина, проходящая мимо арт-объекта, заявила, что ей неприятно видеть голову младенца возле пруда.
«Индустриальный младенец» от художников арт-группы LKKL (Людмила Калиниченко и Ксения Ларина) создан в рамках паблик-арт-программы «ЧО». Официальная его презентация состоится днем 13 апреля.
Проект огромной металлической головы из переплавленных моторов военной техники был презентован в мае 2022 года. В одном из материалов URA.RU показывало, как создается арт-объект, который будет установлен на одном из водоемов региона. Арт-объект должны были установить на одном из водоемов Свердловской области, однако презентация отложилась на полгода.
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