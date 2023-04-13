Bloomberg: контрнаступление ВСУ усложнилось двумя факторами

Реализация контрнаступления ВСУ усложняется из-за того, что шпионы США сомневаются в киевских вооруженных силах, в то время как западный альянс нестабилен к поддержке Украины. Об этом написали в Bloomberg.
«Самооборона Украины, которая продолжается уже второй год, остается совершенно непредсказуемой. Некоторые из союзников Киева устают, а украинская армия и боеприпасы часто близки к истощению», — говорится в
Авторы уточняют, что любые разногласия между Украиной и Западом крайне вредны для контрнаступления. Это объясняется тем, что у Украины есть только один шанс показать свою силу США и Европе. В противном случае (при оттягивании контрнаступления — прим. URA.RU) решимость мирового сообщества к поддержке Украины угаснет.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление перенесено с весны на лето, передает Life. В американском издании The Washington Post объяснили перенос тем, что ВСУ не хватает поставок вооружения, напоминает RT. Кроме того, ситуация усложнилась из-за утечки секретных документов Пентагона.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!