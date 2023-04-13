Bloomberg: контрнаступление ВСУ усложнилось двумя факторами

Bloomberg: наступление Украины осложнено из-за сомнений США в готовности ВСУ
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Вооруженные силы Украины. stock, бтр, украина, ВСУ, stock
Поддержка Украины Западом может прекратиться, если ВСУ провалят контрнаступление, пишут СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Реализация контрнаступления ВСУ усложняется из-за того, что шпионы США сомневаются в киевских вооруженных силах, в то время как западный альянс нестабилен к поддержке Украины. Об этом написали в Bloomberg.

«Самооборона Украины, которая продолжается уже второй год, остается совершенно непредсказуемой. Некоторые из союзников Киева устают, а украинская армия и боеприпасы часто близки к истощению», — говорится в материале агентства.

Авторы уточняют, что любые разногласия между Украиной и Западом крайне вредны для контрнаступления. Это объясняется тем, что у Украины есть только один шанс показать свою силу США и Европе. В противном случае (при оттягивании контрнаступления — прим. URA.RU) решимость мирового сообщества к поддержке Украины угаснет.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление перенесено с весны на лето, передает Life. В американском издании The Washington Post объяснили перенос тем, что ВСУ не хватает поставок вооружения, напоминает RT. Кроме того, ситуация усложнилась из-за утечки секретных документов Пентагона.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Реализация контрнаступления ВСУ усложняется из-за того, что шпионы США сомневаются в киевских вооруженных силах, в то время как западный альянс нестабилен к поддержке Украины. Об этом написали в Bloomberg. «Самооборона Украины, которая продолжается уже второй год, остается совершенно непредсказуемой. Некоторые из союзников Киева устают, а украинская армия и боеприпасы часто близки к истощению», — говорится в материале агентства. Авторы уточняют, что любые разногласия между Украиной и Западом крайне вредны для контрнаступления. Это объясняется тем, что у Украины есть только один шанс показать свою силу США и Европе. В противном случае (при оттягивании контрнаступления — прим. URA.RU) решимость мирового сообщества к поддержке Украины угаснет. Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что контрнаступление перенесено с весны на лето, передает Life. В американском издании The Washington Post объяснили перенос тем, что ВСУ не хватает поставок вооружения, напоминает RT. Кроме того, ситуация усложнилась из-за утечки секретных документов Пентагона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...