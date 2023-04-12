Фонд помощи добровольцам Донбасса, созданный в Перми, решил открыть представительство в Монголии. Договоренность об этом была достигнута в ходе поездки представителей общественной организации в восточноазиатскую республику, которая состоялась в начале апреля. Информация размещена на сайте фонда.
«Основной целью поездки было открытие представительства фонда „Добровольцы Донбасса“. Было проведено несколько встреч с представителями общественных организаций, и со стороны этих организаций мы встретили активную поддержку данной инициативы. Проявлена заинтересованность в проведении совместных мероприятий, направленных на расширение присутствия „Русского мира“ в Монголии», — сообщают представители общественной организации.
Общественный фонд «Добровольцы Донбасса» учрежден в марте 2022 года. Инициатива создания фонда принадлежит офицерам запаса различных силовых ведомств и общественникам. Ранее руководитель организации Вячеслав Лучников заявил о намерении открыть филиал организации в Австралии.
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