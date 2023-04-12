Пермский фонд помощи добровольцам Донбасса открывает представительство в Монголии. Фото

13 апреля 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

Фонд помощи «Добровольцы Донбасса» расширяет свое присутствие за рубежом Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Фонд помощи добровольцам Донбасса, созданный в Перми, решил открыть представительство в Монголии. Договоренность об этом была достигнута в ходе поездки представителей общественной организации в восточноазиатскую республику, которая состоялась в начале апреля. Информация размещена на сайте фонда. «Основной целью поездки было открытие представительства фонда „Добровольцы Донбасса“. Было проведено несколько встреч с представителями общественных организаций, и со стороны этих организаций мы встретили активную поддержку данной инициативы. Проявлена заинтересованность в проведении совместных мероприятий, направленных на расширение присутствия „Русского мира“ в Монголии», — сообщают представители общественной организации. Общественный фонд «Добровольцы Донбасса» учрежден в марте 2022 года. Инициатива создания фонда принадлежит офицерам запаса различных силовых ведомств и общественникам. Ранее руководитель организации Вячеслав Лучников заявил о намерении открыть филиал организации в Австралии. Представительство общественно организации начнет работу в Монголии Фото: фонд-доброволец.рф

Фонд помощи добровольцам Донбасса, созданный в Перми, решил открыть представительство в Монголии. Договоренность об этом была достигнута в ходе поездки представителей общественной организации в восточноазиатскую республику, которая состоялась в начале апреля. Информация размещена на сайте фонда. «Основной целью поездки было открытие представительства фонда „Добровольцы Донбасса“. Было проведено несколько встреч с представителями общественных организаций, и со стороны этих организаций мы встретили активную поддержку данной инициативы. Проявлена заинтересованность в проведении совместных мероприятий, направленных на расширение присутствия „Русского мира“ в Монголии», — сообщают представители общественной организации. Общественный фонд «Добровольцы Донбасса» учрежден в марте 2022 года. Инициатива создания фонда принадлежит офицерам запаса различных силовых ведомств и общественникам. Ранее руководитель организации Вячеслав Лучников заявил о намерении открыть филиал организации в Австралии.