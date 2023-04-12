12 апреля 2023

Пермский фонд помощи добровольцам Донбасса открывает представительство в Монголии. Фото

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Отправление Добровольцев Донбасса в ЛНР. Пермь
Фонд помощи «Добровольцы Донбасса» расширяет свое присутствие за рубежом Фото:
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Фонд помощи добровольцам Донбасса, созданный в Перми, решил открыть представительство в Монголии. Договоренность об этом была достигнута в ходе поездки представителей общественной организации в восточноазиатскую республику, которая состоялась в начале апреля. Информация размещена на сайте фонда.

«Основной целью поездки было открытие представительства фонда „Добровольцы Донбасса“. Было проведено несколько встреч с представителями общественных организаций, и со стороны этих организаций мы встретили активную поддержку данной инициативы. Проявлена заинтересованность в проведении совместных мероприятий, направленных на расширение присутствия „Русского мира“ в Монголии», — сообщают представители общественной организации.

Общественный фонд «Добровольцы Донбасса» учрежден в марте 2022 года. Инициатива создания фонда принадлежит офицерам запаса различных силовых ведомств и общественникам. Ранее руководитель организации Вячеслав Лучников заявил о намерении открыть филиал организации в Австралии.

Представительство общественно организации начнет работу в Монголии
Представительство общественно организации начнет работу в Монголии
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Фонд помощи добровольцам Донбасса, созданный в Перми, решил открыть представительство в Монголии. Договоренность об этом была достигнута в ходе поездки представителей общественной организации в восточноазиатскую республику, которая состоялась в начале апреля. Информация размещена на сайте фонда. «Основной целью поездки было открытие представительства фонда „Добровольцы Донбасса“. Было проведено несколько встреч с представителями общественных организаций, и со стороны этих организаций мы встретили активную поддержку данной инициативы. Проявлена заинтересованность в проведении совместных мероприятий, направленных на расширение присутствия „Русского мира“ в Монголии», — сообщают представители общественной организации. Общественный фонд «Добровольцы Донбасса» учрежден в марте 2022 года. Инициатива создания фонда принадлежит офицерам запаса различных силовых ведомств и общественникам. Ранее руководитель организации Вячеслав Лучников заявил о намерении открыть филиал организации в Австралии.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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