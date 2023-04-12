В Кургане пересмотрят дело экс-сотрудника Росгвардии, уволенного после СВО

В курганский суд вернули дело уволенного росгвардейца Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Бывший сотрудник ОМОН курганской Росгвардии, уволенный после возвращения из зоны боевых действий, добился пересмотра иска о увольнении. Решение курганского облсуда в отказе апелляции было признано незаконным. Информация появилась на сайте Седьмого кассационного суда.

Мужчина подавал иск к курганскому управлению Росгвардии с требованием изменить дисциплинарную меру в виде увольнения со службы. «Определение в части рассмотрения апелляционной жалобы К. не может быть признано законным и обоснованным, подлежит отмене с направлением дела на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции», — говорится в решении кассационного суда.

Причиной пересмотра дела стал отказ истцу в просьбе приостановить рассмотрение его апелляции. Мужчина был мобилизован и во время процесса находился в военной части, поэтому просил временно остановить процесс. В курганском облсуде ходатайство отклонили и дело рассмотрели в отсутствие мобилизованного.

Кассационный суд рассмотрел жалобу и отметил, что прохождение военной службы не должно ущемлять прав на судебную защиту. Поэтому «у суда апелляционной инстанции имелись основания для удовлетворения ходатайства К. и приостановления производства по гражданскому делу в отношении лица, призванного на военную службу по мобилизации». Апелляционное решение отменили, дело направили на новое рассмотрение.

Ранее URA.RU сообщало, что несколько курганских росгвардейцев были уволены после служебной проверки. Находясь в зоне боевых действий, они написали заявления на увольнения. По возвращению в Курган их уволили. Бывшие сотрудники подали иски с требованием отменить данные решения, но им отказали.