Напавший на казанскую гимназию Галявиев получил пожизненный срок. Видео

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Суд по избранию меры пресечения стрелку Ильназу Галявиеву. Казань, галявиев ильназ
Ильназ Галявиев получил пожизненный срок Фото:
новость из сюжета
Массовое убийство в казанской школе

Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному сроку за массовое убийство в школе в Казани. В результате происшествия погибло семь детей.

«Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному сроку», — сообщает Пятый канал. В 2021 году в казанской школе произошло массовое убийство.

В 2021 году в результате происшествия погибло семь детей и два преподавателя. Также, по данным следствия, 20 человек получили ранения.

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Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному сроку за массовое убийство в школе в Казани. В результате происшествия погибло семь детей. «Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному сроку», — сообщает Пятый канал. В 2021 году в казанской школе произошло массовое убийство. В 2021 году в результате происшествия погибло семь детей и два преподавателя. Также, по данным следствия, 20 человек получили ранения.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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