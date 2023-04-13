Напавший на казанскую гимназию Галявиев получил пожизненный срок. Видео

13 апреля 2023 в 12:17 Размер текста - 17 +

Ильназ Галявиев получил пожизненный срок Фото: Андрей Ермолов © URA.RU новость из сюжета Массовое убийство в казанской школе Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному сроку за массовое убийство в школе в Казани. В результате происшествия погибло семь детей. «Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному сроку», — сообщает Пятый канал. В 2021 году в казанской школе произошло массовое убийство. В 2021 году в результате происшествия погибло семь детей и два преподавателя. Также, по данным следствия, 20 человек получили ранения.

Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному сроку за массовое убийство в школе в Казани. В результате происшествия погибло семь детей. «Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному сроку», — сообщает Пятый канал. В 2021 году в казанской школе произошло массовое убийство. В 2021 году в результате происшествия погибло семь детей и два преподавателя. Также, по данным следствия, 20 человек получили ранения.