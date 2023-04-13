Ильназ Галявиев получил пожизненный срок
новость из сюжетаМассовое убийство в казанской школе
Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному сроку за массовое убийство в школе в Казани. В результате происшествия погибло семь детей.
«Ильназ Галявиев приговорен к пожизненному сроку», — сообщает Пятый канал. В 2021 году в казанской школе произошло массовое убийство.
В 2021 году в результате происшествия погибло семь детей и два преподавателя. Также, по данным следствия, 20 человек получили ранения.
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