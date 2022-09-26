В Кремле рассказали о выводах после стрельбы в Казани

Песков: властям необходимо оценить меры, принятые после стрельбы в Казани, с учетом новой стрельбы

26 сентября 2022 в 15:36 Размер текста - 17 +

Кремль оценит эффективность мер, предпринятых после стрельбы в Казани Фото: Сергей Кузнецов © РИА «Новости» новость из сюжета В школе в Ижевске произошла стрельба После стрельбы, произошедшей в одной из школ Казани в 2021 году, был введен в действие ряд новых правил и норм в области охраны. Власти оценят их эффективность с учетом трагедии в Ижевске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[После стрельбы в Казани] был введен в действие целый ряд норм и правил. Их эффективность предстоит анализировать с учетом произошедшей ситуации», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что подобные трагедии случаются и в других странах мира, однако этот факт не может быть «причиной для успокоения». «Нужно анализировать уровень обеспечения безопасности и эффективность тех мер, которые были приняты до сих пор», — добавил пресс-секретарь. Утром 26 сентября в Ижевске мужчина устроил стрельбу в одной из школ города. Среди погибших есть как дети, так и взрослые. Известно, что нападавший покончил с собой. Ранее, 11 мая 2021 года, Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. По данным следствия, в результате происшествия погибли семь детей и два преподавателя, более 20 человек получили ранения.

После стрельбы, произошедшей в одной из школ Казани в 2021 году, был введен в действие ряд новых правил и норм в области охраны. Власти оценят их эффективность с учетом трагедии в Ижевске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[После стрельбы в Казани] был введен в действие целый ряд норм и правил. Их эффективность предстоит анализировать с учетом произошедшей ситуации», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что подобные трагедии случаются и в других странах мира, однако этот факт не может быть «причиной для успокоения». «Нужно анализировать уровень обеспечения безопасности и эффективность тех мер, которые были приняты до сих пор», — добавил пресс-секретарь. Утром 26 сентября в Ижевске мужчина устроил стрельбу в одной из школ города. Среди погибших есть как дети, так и взрослые. Известно, что нападавший покончил с собой. Ранее, 11 мая 2021 года, Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. По данным следствия, в результате происшествия погибли семь детей и два преподавателя, более 20 человек получили ранения.