В Кремле рассказали о выводах после стрельбы в Казани

Песков: властям необходимо оценить меры, принятые после стрельбы в Казани, с учетом новой стрельбы
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Кремль оценит эффективность мер, предпринятых после стрельбы в Казани Фото:
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В школе в Ижевске произошла стрельба

После стрельбы, произошедшей в одной из школ Казани в 2021 году, был введен в действие ряд новых правил и норм в области охраны. Власти оценят их эффективность с учетом трагедии в Ижевске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«[После стрельбы в Казани] был введен в действие целый ряд норм и правил. Их эффективность предстоит анализировать с учетом произошедшей ситуации», — сказал Песков в ходе конференц-колла.

Он также отметил, что подобные трагедии случаются и в других странах мира, однако этот факт не может быть «причиной для успокоения». «Нужно анализировать уровень обеспечения безопасности и эффективность тех мер, которые были приняты до сих пор», — добавил пресс-секретарь.

Утром 26 сентября в Ижевске мужчина устроил стрельбу в одной из школ города. Среди погибших есть как дети, так и взрослые. Известно, что нападавший покончил с собой.

Ранее, 11 мая 2021 года, Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. По данным следствия, в результате происшествия погибли семь детей и два преподавателя, более 20 человек получили ранения.

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После стрельбы, произошедшей в одной из школ Казани в 2021 году, был введен в действие ряд новых правил и норм в области охраны. Власти оценят их эффективность с учетом трагедии в Ижевске. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. «[После стрельбы в Казани] был введен в действие целый ряд норм и правил. Их эффективность предстоит анализировать с учетом произошедшей ситуации», — сказал Песков в ходе конференц-колла. Он также отметил, что подобные трагедии случаются и в других странах мира, однако этот факт не может быть «причиной для успокоения». «Нужно анализировать уровень обеспечения безопасности и эффективность тех мер, которые были приняты до сих пор», — добавил пресс-секретарь. Утром 26 сентября в Ижевске мужчина устроил стрельбу в одной из школ города. Среди погибших есть как дети, так и взрослые. Известно, что нападавший покончил с собой. Ранее, 11 мая 2021 года, Ильназ Галявиев устроил стрельбу в школе № 175 в Казани. По данным следствия, в результате происшествия погибли семь детей и два преподавателя, более 20 человек получили ранения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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