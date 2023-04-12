Сын полпреда Трутнева приедет в Пермь на выставку техники, которая поедет на СВО

13 апреля 2023 в 12:40 Размер текста - 17 +

Участникам игр боевых искусств покажут бронеавтомобили, предназначенные для СВО (архивное фото) Фото: Сергей Венявский © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Перми 15—16 апреля во второй раз пройдут региональные игры боевых искусств «Кубок Пармы». Спортивное мероприятие посетит сын вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева Дмитрий. Зрителям и участникам соревнований будет представлена бронетехника, в том числе бронетранспортер, которые после соревнований отправятся в зону СВО. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-центра Российского союза боевых искусств (организатор боев) Станислав Мозин. «В Перми на крупномасштабный спортивный праздник „Кубок Пармы“, котрый пройдет 15—16 апреля в СК Сухарева ждут Трутнева Дмитрия Юрьевича. На соревнованиях пройдет показ бронированных машин, которые будут отправлены от Пермского края на СВО», — сообщил Мозин. Бои пройдут в спорткомплексе имени Сухарева. В состязании примут участие более двух тысяч спортсменов 11 федераций боевых искусств Пермского края. Десять лучших спортсменов отправятся на Всероссийские юношеские Игры боевых искусств в сентябре этого года в Анапу. Трутнев-старший является сопредседателем Российского союза боевых искусств. Он также является членом президиума Ассоциации Киокусинкай России. На играх боевых искусств представят бронеавтомобили Фото предоставлено организатором соревнований Ожидается, что помимо бронеавтомобилей, публика сможет увидеть и бронетранспортер (БТР) Фото предоставлено организатором соревнований

В Перми 15—16 апреля во второй раз пройдут региональные игры боевых искусств «Кубок Пармы». Спортивное мероприятие посетит сын вице-премьера, полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева Дмитрий. Зрителям и участникам соревнований будет представлена бронетехника, в том числе бронетранспортер, которые после соревнований отправятся в зону СВО. Об этом URA.RU сообщил руководитель пресс-центра Российского союза боевых искусств (организатор боев) Станислав Мозин. «В Перми на крупномасштабный спортивный праздник „Кубок Пармы“, котрый пройдет 15—16 апреля в СК Сухарева ждут Трутнева Дмитрия Юрьевича. На соревнованиях пройдет показ бронированных машин, которые будут отправлены от Пермского края на СВО», — сообщил Мозин. Бои пройдут в спорткомплексе имени Сухарева. В состязании примут участие более двух тысяч спортсменов 11 федераций боевых искусств Пермского края. Десять лучших спортсменов отправятся на Всероссийские юношеские Игры боевых искусств в сентябре этого года в Анапу. Трутнев-старший является сопредседателем Российского союза боевых искусств. Он также является членом президиума Ассоциации Киокусинкай России.