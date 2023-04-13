Рособрнадзор: в новых регионах похищены данные учеников школ

14 апреля 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Сбежавшие на Украину директора школ в Запорожской и Херсонской областях забрали жесткие диски с данными учащихся Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Запорожской и Херсонской областях бывшие руководители школ, решив уехать на подконтрольную Киеву территорию, изъяли все жесткие диски с данными об учащихся и педагогах. Об этом в интервью URA.RU рассказал глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев. «Директорский корпус двух субъектов не просто убежал, а они уничтожили, забрали с собой все жесткие диски, на которых хранились электронные журналы. В бумажном виде практически ничего не было. В всю информацию по школьникам, начиная с первого класса, все, что им было полезно. Они хотели просто стереть историю человека», — сообщил глава Рособрнадзора. По его словам, в дальнейшем украденные данные использовались для рассылки ученикам и родителям требований бросить территории и вернуться в «свободную Украину», если они хотят получить данные для оформления аттестата. «Об этом стало известно, когда мы встретились с родителями, учениками, преподавательским составом. Мягко говоря, состояние у них было подавленное, и они не знали, что делать. Они не знали, как получить документы об образовании, причем такая ситуация была не только в школах, но и в высших учебных заведениях», — сказал Музаев. Учебные учреждения новых регионов ведут интеграцию в систему образования России. В этом году около 2 тысяч выпускников школ ДНР, ЛНР и Запорожской области будут заявились на сдачу Единого госэкзамена. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Запорожской и Херсонской областях бывшие руководители школ, решив уехать на подконтрольную Киеву территорию, изъяли все жесткие диски с данными об учащихся и педагогах. Об этом в интервью URA.RU рассказал глава Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) Анзор Музаев. «Директорский корпус двух субъектов не просто убежал, а они уничтожили, забрали с собой все жесткие диски, на которых хранились электронные журналы. В бумажном виде практически ничего не было. В всю информацию по школьникам, начиная с первого класса, все, что им было полезно. Они хотели просто стереть историю человека», — сообщил глава Рособрнадзора. По его словам, в дальнейшем украденные данные использовались для рассылки ученикам и родителям требований бросить территории и вернуться в «свободную Украину», если они хотят получить данные для оформления аттестата. «Об этом стало известно, когда мы встретились с родителями, учениками, преподавательским составом. Мягко говоря, состояние у них было подавленное, и они не знали, что делать. Они не знали, как получить документы об образовании, причем такая ситуация была не только в школах, но и в высших учебных заведениях», — сказал Музаев. Учебные учреждения новых регионов ведут интеграцию в систему образования России. В этом году около 2 тысяч выпускников школ ДНР, ЛНР и Запорожской области будут заявились на сдачу Единого госэкзамена.