Депутат Госдумы Шеремет: США не смогут сдержать коррупционеров в Киеве

16 апреля 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

США не смогут контролировать власти Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины продолжат обогащаться на смерти своих граждан, воруя деньги из финансовой поддержки западных стран. В разговоре с URA.RU депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что у Вашингтона не получится контролировать разгул воровства в Киеве. «Американцы очень заблуждаются, думая, что они могут контролировать ту беснующуюся клику коррупционеров и нацистских мошенников, которую они привели к власти на Украине. Они будут пользовать Америку по полной, а взамен отдавать лишь жизни чужих, ничего не значащих для них детей. Как говорится, для кого война, а для кого мать родная. И эта финансовая кровавая карусель будет крутиться, как они сами сказали, до последнего украинца, которыми они сами не являются», — сказал Михаил Шеремет. Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, опираясь на данные сотрудника разведки США, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и члены его окружения присвоили себе около 400 миллионов долларов, которые США выделяли на закупку дизельного топлива. Кроме того, по данным Херша, украинские министерства создают подставные компании для заключения экспортных контрактов на оружие и боеприпасы с частными торговцами по всему миру.

Власти Украины продолжат обогащаться на смерти своих граждан, воруя деньги из финансовой поддержки западных стран. В разговоре с URA.RU депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности и противодействию коррупции Михаил Шеремет заявил, что у Вашингтона не получится контролировать разгул воровства в Киеве. «Американцы очень заблуждаются, думая, что они могут контролировать ту беснующуюся клику коррупционеров и нацистских мошенников, которую они привели к власти на Украине. Они будут пользовать Америку по полной, а взамен отдавать лишь жизни чужих, ничего не значащих для них детей. Как говорится, для кого война, а для кого мать родная. И эта финансовая кровавая карусель будет крутиться, как они сами сказали, до последнего украинца, которыми они сами не являются», — сказал Михаил Шеремет. Ранее лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш, опираясь на данные сотрудника разведки США, сообщил, что президент Украины Владимир Зеленский и члены его окружения присвоили себе около 400 миллионов долларов, которые США выделяли на закупку дизельного топлива. Кроме того, по данным Херша, украинские министерства создают подставные компании для заключения экспортных контрактов на оружие и боеприпасы с частными торговцами по всему миру.