Ректор МФЮА Забелин раскритиковал идею о 100 баллах по ЕГЭ отличникам

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ЕГЭ по географии, литературе и химии в гимназии N 5. Екатеринбург, учитель, часы, егэ, школьники, подготовка к егэ, учитель в маске, сдача егэ
Алексей Забелин назвал неправильным давать 100 баллов по ЕГЭ за пятерки Фото:

Пятерки в школе не всегда соответствуют знаниям ученика, поэтому неприемлемо ставить отличникам 100 баллов за ЕГЭ. Об этом заявил ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин.

«ЕГЭ — абсолютно независимая система, которая не позволяет жульничать никому, ни при каких условиях. <…> Мы знаем уровень добрых отношений к особенным ученикам в школе: учитель ставит любимчику пятерки вне зависимости от его знаний. Поэтому я считаю, что это предложение не совсем правильное», — сказал Алексей Забелин в беседе с «Ридус».

Ранее зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с URA.RU заявила, что отличникам нужно сразу выдавать сертификаты по ЕГЭ с максимальным баллом. По ее словам, идею необходимо обсудить с родительскими комитетами и педагогическими сообществами.

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Пятерки в школе не всегда соответствуют знаниям ученика, поэтому неприемлемо ставить отличникам 100 баллов за ЕГЭ. Об этом заявил ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин. «ЕГЭ — абсолютно независимая система, которая не позволяет жульничать никому, ни при каких условиях. <…> Мы знаем уровень добрых отношений к особенным ученикам в школе: учитель ставит любимчику пятерки вне зависимости от его знаний. Поэтому я считаю, что это предложение не совсем правильное», — сказал Алексей Забелин в беседе с «Ридус». Ранее зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с URA.RU заявила, что отличникам нужно сразу выдавать сертификаты по ЕГЭ с максимальным баллом. По ее словам, идею необходимо обсудить с родительскими комитетами и педагогическими сообществами.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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