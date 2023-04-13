Ректор МФЮА Забелин раскритиковал идею о 100 баллах по ЕГЭ отличникам

Пятерки в школе не всегда соответствуют знаниям ученика, поэтому неприемлемо ставить отличникам 100 баллов за ЕГЭ. Об этом заявил ректор Московского финансово-юридического университета (МФЮА) Алексей Забелин.
«ЕГЭ — абсолютно независимая система, которая не позволяет жульничать никому, ни при каких условиях. <…> Мы знаем уровень добрых отношений к особенным ученикам в школе: учитель ставит любимчику пятерки вне зависимости от его знаний. Поэтому я считаю, что это предложение не совсем правильное», — сказал Алексей Забелин в беседе с «Ридус».
Ранее зампредседателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова в беседе с URA.RU заявила, что отличникам нужно сразу выдавать сертификаты по ЕГЭ с максимальным баллом. По ее словам, идею необходимо обсудить с родительскими комитетами и педагогическими сообществами.
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