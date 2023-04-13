Депутат Госдумы Лантратова предложила давать отличникам 100 баллов по ЕГЭ

Учителя могут сами определить самых способных учеников, сказала Яна Лантратова Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Отличникам стоит сразу выдавать сертификаты по ЕГЭ с максимальными баллами, поскольку за 11 лет усердной учебы они заслужили бюджетные места в лучших вузах. Об этом заявила в беседе с URA.RU первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению, член комиссии по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Яна Лантратова.

«Если ЕГЭ пока остается, можно подумать о том, чтобы выдавать 100-бальные сертификаты по предметам ученикам с отличными оценками. Чтобы те, кто усердно работал все школьные годы, а не удачно списал, имел возможность бесплатно получить высшее образование в лучших вузах страны. Но сначала это надо обсудить с родительским и педагогическим сообществом», — сказала Яна Лантратова.

По ее словам, именно школьные учителя способны трезво оценить способности учеников. «Конечно, школе виднее кто из учеников какие заслуживает оценки. Учителям понятен уровень знаний конкретного школьника. Они 11 лет работали с ним, он постоянно писал контрольные и проверочные работы. Учителя знают своих детей, их способности, могут найти подход к ним», — отметила депутат.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин заявил, что отмена ЕГЭ требует серьезного обсуждения. Он дает равные возможности для всех детей независимо от их материального положения и места жительства. В 2023 году был внесен ряд изменений в экзамены по различным предметам. Так, в ЕГЭ по русскому языку сняли ограничения на максимальное количество слов в сочинении, в экзамене по истории добавили больше заданий по Великой отечественной войне.