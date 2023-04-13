Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Тюмень подчеркнул, что коллектив местного завода «Тюменские моторостроители» выполняет поручение президента России. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Кроме того, он поздравил предприятие с 60-летним юбилеем.
«От всей души вас поздравляю. Нет ничего важнее, чем развитие собственного производства. Об этом говорит и наш президент. Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь», — приводит инфоцентр слова премьера.
Мишустин прилетел в Тюмень 13 апреля. В программе визита главы кабмина РФ посещение нескольких предприятий, физико-математической школы и беседа с губернатором Александром Моором.
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