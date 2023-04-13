Мишустин напомнил коллективу тюменского завода о задании Путина. Фото

13 апреля 2023 в 18:11 Размер текста - 17 +

Михаил Мишустин прибыл в Тюмень 13 апреля Фото: Владимир Андреев © URA.RU Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Тюмень подчеркнул, что коллектив местного завода «Тюменские моторостроители» выполняет поручение президента России. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Кроме того, он поздравил предприятие с 60-летним юбилеем. «От всей души вас поздравляю. Нет ничего важнее, чем развитие собственного производства. Об этом говорит и наш президент. Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь», — приводит инфоцентр слова премьера. Мишустин прилетел в Тюмень 13 апреля. В программе визита главы кабмина РФ посещение нескольких предприятий, физико-математической школы и беседа с губернатором Александром Моором. В поездке по Тюмени Михаила Мишустина сопровождает Александр Моор Фото: инфоцентр правительства Тюменской области

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Тюмень подчеркнул, что коллектив местного завода «Тюменские моторостроители» выполняет поручение президента России. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Кроме того, он поздравил предприятие с 60-летним юбилеем. «От всей души вас поздравляю. Нет ничего важнее, чем развитие собственного производства. Об этом говорит и наш президент. Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь», — приводит инфоцентр слова премьера. Мишустин прилетел в Тюмень 13 апреля. В программе визита главы кабмина РФ посещение нескольких предприятий, физико-математической школы и беседа с губернатором Александром Моором.