Мишустин напомнил коллективу тюменского завода о задании Путина. Фото

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Михаил Мишустин на НПО им. Лавочкина. Москва, мишустин михаил
Михаил Мишустин прибыл в Тюмень 13 апреля Фото:

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Тюмень подчеркнул, что коллектив местного завода «Тюменские моторостроители» выполняет поручение президента России. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Кроме того, он поздравил предприятие с 60-летним юбилеем.

«От всей души вас поздравляю. Нет ничего важнее, чем развитие собственного производства. Об этом говорит и наш президент. Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь», — приводит инфоцентр слова премьера.

Мишустин прилетел в Тюмень 13 апреля. В программе визита главы кабмина РФ посещение нескольких предприятий, физико-математической школы и беседа с губернатором Александром Моором.

В поездке по Тюмени Михаила Мишустина сопровождает Александр Моор
В поездке по Тюмени Михаила Мишустина сопровождает Александр Моор
Фото:

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Тюмень подчеркнул, что коллектив местного завода «Тюменские моторостроители» выполняет поручение президента России. Об этом URA.RU сообщили в инфоцентре регионального правительства. Кроме того, он поздравил предприятие с 60-летним юбилеем. «От всей души вас поздравляю. Нет ничего важнее, чем развитие собственного производства. Об этом говорит и наш президент. Технологический суверенитет, который очень важен для страны, в том числе представлен здесь», — приводит инфоцентр слова премьера. Мишустин прилетел в Тюмень 13 апреля. В программе визита главы кабмина РФ посещение нескольких предприятий, физико-математической школы и беседа с губернатором Александром Моором.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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