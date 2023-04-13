В Запорожской области задержали группу украинских диверсантов

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Схрон с оружием на окраине Херсона. Украина, Херсонская область, граната, боеприпасы, оружие, лимонка, боевое оружие, ргд, граната ф-1
У диверсантов изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к ним, сообщил Евгений Балицкий Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Мелитополе правоохранители задержали троих членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий.

«В Мелитополе правоохранительные органы Запорожской области задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами ДРГ группы Украины», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале.

У злоумышленников изъяли взрывчатые вещества, а также комплектующие к ним. Им грозит тюремное заключение, вплоть до пожизненного срока. Врио главы Запорожья уточнил, что именно эти диверсанты совершили подрыв железнодорожного полотна в регионе и осуществляли подготовку покушений на жизни работников железнодорожной станции.

Ранее также стало известно о диверсии украинской ДРГ в Брянской области. По словам председателя президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергея Липового, Киев таким образом хотел показать Западу свою «боеспособность» для получения дополнительной поддержки, пишет «Национальная служба новостей». Накануне в Совбезе РФ поручили организовать мероприятия по борьбе с диверсиями в новых регионах.

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В Мелитополе правоохранители задержали троих членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. «В Мелитополе правоохранительные органы Запорожской области задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами ДРГ группы Украины», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. У злоумышленников изъяли взрывчатые вещества, а также комплектующие к ним. Им грозит тюремное заключение, вплоть до пожизненного срока. Врио главы Запорожья уточнил, что именно эти диверсанты совершили подрыв железнодорожного полотна в регионе и осуществляли подготовку покушений на жизни работников железнодорожной станции. Ранее также стало известно о диверсии украинской ДРГ в Брянской области. По словам председателя президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергея Липового, Киев таким образом хотел показать Западу свою «боеспособность» для получения дополнительной поддержки, пишет «Национальная служба новостей». Накануне в Совбезе РФ поручили организовать мероприятия по борьбе с диверсиями в новых регионах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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