В Запорожской области задержали группу украинских диверсантов

13 апреля 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

У диверсантов изъяли взрывчатые вещества и комплектующие к ним, сообщил Евгений Балицкий Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Мелитополе правоохранители задержали троих членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. «В Мелитополе правоохранительные органы Запорожской области задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами ДРГ группы Украины», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале . У злоумышленников изъяли взрывчатые вещества, а также комплектующие к ним. Им грозит тюремное заключение, вплоть до пожизненного срока. Врио главы Запорожья уточнил, что именно эти диверсанты совершили подрыв железнодорожного полотна в регионе и осуществляли подготовку покушений на жизни работников железнодорожной станции. Ранее также стало известно о диверсии украинской ДРГ в Брянской области. По словам председателя президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергея Липового, Киев таким образом хотел показать Западу свою «боеспособность» для получения дополнительной поддержки, пишет «Национальная служба новостей». Накануне в Совбезе РФ поручили организовать мероприятия по борьбе с диверсиями в новых регионах.

В Мелитополе правоохранители задержали троих членов украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ), причастных к совершению терактов в Запорожской области. Об этом сообщил врио главы региона Евгений Балицкий. «В Мелитополе правоохранительные органы Запорожской области задержали троих мужчин в возрасте 49, 30 и 26 лет. Все они причастны к совершению терактов на территории региона и являются членами ДРГ группы Украины», — написал Евгений Балицкий в своем telegram-канале. У злоумышленников изъяли взрывчатые вещества, а также комплектующие к ним. Им грозит тюремное заключение, вплоть до пожизненного срока. Врио главы Запорожья уточнил, что именно эти диверсанты совершили подрыв железнодорожного полотна в регионе и осуществляли подготовку покушений на жизни работников железнодорожной станции. Ранее также стало известно о диверсии украинской ДРГ в Брянской области. По словам председателя президиума Общероссийской организации «Офицеры России» Сергея Липового, Киев таким образом хотел показать Западу свою «боеспособность» для получения дополнительной поддержки, пишет «Национальная служба новостей». Накануне в Совбезе РФ поручили организовать мероприятия по борьбе с диверсиями в новых регионах.