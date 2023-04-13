ФСБ задержала экс-силовиков, охотившихся на чиновника Екатеринбурга

Пристав должен был сделать так, чтобы гендиректор стал подозреваемым Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Одному из уголовных дел, ставших поводом для увольнения гендиректора екатеринбургского «Водоканала» Евгения Лузгина, хотели придать развитие за взятку. ФСБ задержала двух бывших судебных приставов, пытавшихся подкупить действующего сотрудника ГУФССП по Свердловской области. Он готовил материалы о неисполнении «Водоканалом» решения суда по очистке озера Здохня и передавал их в прокуратуру, которая с осени 2022-го проверяет предприятие с подачи Генпрокурора РФ Игоря Краснова.

«Операция ФСБ прошла в марте (то есть за пару недель до отставки Лузгина). Делом бывших приставов занимается Следственный комитет (СК). Их задача была сделать так, чтобы Лузгин стал подозреваемым», — поделился источник URA.RU в силовой среде.

«Двое обвиняемых граждан обратились к сотруднику ГУФССП России по Свердловской области с предложением передать взятку за организацию выполнения следственных и иных процессуальных действий по уголовному делу, а также за предоставление копий материалов этого уголовного дела», — рассказали URA.RU в региональном управлении СК. В пресс-службе ГУФССП уточнили, что размер взятки — миллион рублей. «Сотрудник главного управления незамедлительно сообщил об этом в отдел собственной безопасности. Сотрудниками собственной безопасности ГУФССП России по Свердловской области информация была оперативно направлена в УФСБ по Свердловской области», — добавили там.

Подозреваемых задержали с поличным. «Вторым отделом по расследованию особо важных дел Следственного комитета по Свердловской области обоим указанным фигурантам предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере, совершенное группой лиц)», — уточнили в СК. Кто заказчик атаки на Лузгина, пока не установлено.

О деле по озеру Здохня (ч. 2. ст. 315 УК РФ — «злостное неисполнение решения суда») URA.RU рассказывало в декабре 2022-го. В 2009 году суд обязал «Водоканал» подготовить проект восстановления водоема и части Верх-Исетского водохранилища, а также реализовать комплекс мер по их очистке. Но работы не проведены до сих пор, хотя руководству предприятия с 2016 года регулярно напоминали об обязательствах. На допросе в СК Лузгин, по данным агентства, объяснял, что он, назначенный в 2019-м, занимался этой проблемой, но ее решение сорвалось в последний момент из-за антироссийских санкций: иностранные поставщики отказались сотрудничать.

Второе уголовное дело — тоже бесфигурантное — касается якобы необоснованных отказов застройщикам в подключении их объектов к сетям. Его возбудили в ходе этой же прокурорской проверки.

По данным URA.RU, уголовные дела в отношении руководства «Водоканала» могли быть использованы в качестве аргумента, когда губернатора Евгения Куйвашева убеждали уволить Лузгина. Отставка произошла 10 апреля. Лузгина сменил депутат гордумы Антон Гусев, директор «Водоканала» по общим вопросам. По заданию мэра Алексея Орлова Лузгин в ближайшее время должен был понизить Гусева в должности, а других людей, связанных с миллиардером Виталием Кочетковым («Мотив»), уволить.