Москалькова: Андрей Нестерук назначен на должность омбудсмена ЯНАО

Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Андрея Нестерука Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова согласовала кандидатуру Андрея Нестерука на должность уполномоченного по правам человека. Об этом омбудсмен рассказала в соцсетях. Ранее инсайдеры URA.RU рассказали, что кандидатура Нестерука будет рассмотрена для замещения вакантного поста регионального омбудсмена.

«Согласовала на должность Уполномоченного по правам человека в Ямало-Ненецком автономном округе кандидатуру Андрея Никоноровича Нестерука. Андрей Никонорович много лет руководил муниципалитетами округа, в 2020 году стал депутатом Законодательного собрания и не понаслышке знает о нуждах и чаяниях людей», — написала Москалькова telegram-канале.

Омбудсмен отметила, что от ямальцев в прошлом году поступило 266 обращений. Она пожелала Нестеруку удачи в работе.

Ранее сообщалось, что депутат законодательного собрания ЯНАО Андрей Нестерук оказался в числе наиболее эффективных по результатам проведенной в региональном парламенте негласной оценки. Его кандидатуру рассматривали для замещения вакантного поста регионального омбудсмена.