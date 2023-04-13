МЧС выпустило срочное обращение к свердловчанам из-за непогоды

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
Спасатели предупредили водителей о возможном появлении гололедицы на дорогах Фото:

Спасатели выпустили экстренное обращение к автовладельцам из-за ухудшения погодных условий в Свердловской области 13 апреля. Сотрудники МЧС предупредили водителей о возникновении гололедицы на дорогах, а пешеходам посоветовали передвигаться не спеша.

«В связи с ухудшением погодных условий в регионе на дорогах может возникнуть гололедица, просим быть бдительными, соблюдать скоростной режим. Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви и передвигаться не спеша», — пишет ведомство в telegram-канале.

Также сотрудники свердловского МЧС просят водителей не выезжать на автомобиле на летней резине. Остальных просят обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей.

Свердловскую область 13 апреля внезапно засыпало снегом. В этот же день в регионе резко опустилась температура воздуха. Ранее стало известно, что с ночи на 14 апреля в область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля.

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Спасатели выпустили экстренное обращение к автовладельцам из-за ухудшения погодных условий в Свердловской области 13 апреля. Сотрудники МЧС предупредили водителей о возникновении гололедицы на дорогах, а пешеходам посоветовали передвигаться не спеша. «В связи с ухудшением погодных условий в регионе на дорогах может возникнуть гололедица, просим быть бдительными, соблюдать скоростной режим. Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви и передвигаться не спеша», — пишет ведомство в telegram-канале. Также сотрудники свердловского МЧС просят водителей не выезжать на автомобиле на летней резине. Остальных просят обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Свердловскую область 13 апреля внезапно засыпало снегом. В этот же день в регионе резко опустилась температура воздуха. Ранее стало известно, что с ночи на 14 апреля в область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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