МЧС выпустило срочное обращение к свердловчанам из-за непогоды

13 апреля 2023 в 22:14 Размер текста - 17 +

Спасатели предупредили водителей о возможном появлении гололедицы на дорогах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Спасатели выпустили экстренное обращение к автовладельцам из-за ухудшения погодных условий в Свердловской области 13 апреля. Сотрудники МЧС предупредили водителей о возникновении гололедицы на дорогах, а пешеходам посоветовали передвигаться не спеша. «В связи с ухудшением погодных условий в регионе на дорогах может возникнуть гололедица, просим быть бдительными, соблюдать скоростной режим. Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви и передвигаться не спеша», — пишет ведомство в telegram-канале. Также сотрудники свердловского МЧС просят водителей не выезжать на автомобиле на летней резине. Остальных просят обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Свердловскую область 13 апреля внезапно засыпало снегом. В этот же день в регионе резко опустилась температура воздуха. Ранее стало известно, что с ночи на 14 апреля в область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля.

Спасатели выпустили экстренное обращение к автовладельцам из-за ухудшения погодных условий в Свердловской области 13 апреля. Сотрудники МЧС предупредили водителей о возникновении гололедицы на дорогах, а пешеходам посоветовали передвигаться не спеша. «В связи с ухудшением погодных условий в регионе на дорогах может возникнуть гололедица, просим быть бдительными, соблюдать скоростной режим. Пешеходам следует позаботиться о подходящей обуви и передвигаться не спеша», — пишет ведомство в telegram-канале. Также сотрудники свердловского МЧС просят водителей не выезжать на автомобиле на летней резине. Остальных просят обходить стороной шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Свердловскую область 13 апреля внезапно засыпало снегом. В этот же день в регионе резко опустилась температура воздуха. Ранее стало известно, что с ночи на 14 апреля в область придут морозы до минус 16 градусов, которые постепенно отступят к 15 апреля.