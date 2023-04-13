Бастрыкин заинтересовался бандой подростков, напавших с ножом на детей

13 апреля 2023 в 22:31 Размер текста - 17 +

Глава СК Рф Александр Бастрыкин взял на контроль избиение свердловских мальчиков Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту избиения бандой подростков десятилетних мальчиков в Пионерском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По инциденту с избиением подростков глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Следователи уже организовали проверку, они выясняют обстоятельства случившегося инцидента, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетним. Инцидент произошел в Пионерском районе Екатеринбурга 12 апреля. Группа из четырех подростков преследовали двоих десятилетних мальчиков. Догнав детей, хулиганы набросились на них, угрожая перцовым баллончиком и ножом. По словам очевидца, одного из мальчиков избили прямо возле дома. Полиция и сотрудники ПДН устанавливают личности всех участников и подробности происшествия.

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе проверки по факту избиения бандой подростков десятилетних мальчиков в Пионерском районе Екатеринбурга. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «По инциденту с избиением подростков глава ведомства поручил и. о. руководителя СУ СКР по Свердловской области Александру Надбитову представить доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах», — пишет telegram-канал «Следком». Следователи уже организовали проверку, они выясняют обстоятельства случившегося инцидента, в том числе степень тяжести вреда, причиненного здоровью несовершеннолетним. Инцидент произошел в Пионерском районе Екатеринбурга 12 апреля. Группа из четырех подростков преследовали двоих десятилетних мальчиков. Догнав детей, хулиганы набросились на них, угрожая перцовым баллончиком и ножом. По словам очевидца, одного из мальчиков избили прямо возле дома. Полиция и сотрудники ПДН устанавливают личности всех участников и подробности происшествия.