По словам горожан, на месте пожара работают спасатели Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Крупный пожар, напугавший местных жителей, произошел в одном из районов Кургана в ночь с 13 на 14 апреля. О случившемся рассказали очевидцы.

«В Заозерном прямо сейчас пожар. И ветер сильный на улице», — информация об инциденте опубликована в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, на месте происшествия уже работают спасатели.

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МЧС региона. Новость будет дополняться по мере поступления информации.

Ранее от пожара пострадали жители поселка Твердыш в Курганской области. Огонь по сухой растительности из-за сильных порывов ветра перешел на соседние строения и жилые дома, а впоследствии перекинулся на лесной массив. Также сообщалось, что в Кургане за фармацевтическим комбинатом «Синтез» горел камыш. Курганская область попала в число самых пожароопасных регионов РФ.