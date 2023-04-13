13 апреля 2023

Жителей Кургана напугал крупный ночной пожар. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар на улице Аппаратная. Екатеринбург, пожар, тушение, огонь, пожарные
По словам горожан, на месте пожара работают спасатели Фото:

Крупный пожар, напугавший местных жителей, произошел в одном из районов Кургана в ночь с 13 на 14 апреля. О случившемся рассказали очевидцы.

«В Заозерном прямо сейчас пожар. И ветер сильный на улице», — информация об инциденте опубликована в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, на месте происшествия уже работают спасатели.

Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МЧС региона. Новость будет дополняться по мере поступления информации.

Ранее от пожара пострадали жители поселка Твердыш в Курганской области. Огонь по сухой растительности из-за сильных порывов ветра перешел на соседние строения и жилые дома, а впоследствии перекинулся на лесной массив. Также сообщалось, что в Кургане за фармацевтическим комбинатом «Синтез» горел камыш. Курганская область попала в число самых пожароопасных регионов РФ.

Горожан напугал ночной пожар
Горожан напугал ночной пожар
Фото:

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Крупный пожар, напугавший местных жителей, произошел в одном из районов Кургана в ночь с 13 на 14 апреля. О случившемся рассказали очевидцы. «В Заозерном прямо сейчас пожар. И ветер сильный на улице», — информация об инциденте опубликована в группе «Типичный Курган» в соцсети «ВКонтакте». По словам очевидцев, на месте происшествия уже работают спасатели. Корреспондент URA.RU направил письменный запрос в пресс-службу ГУ МЧС региона. Новость будет дополняться по мере поступления информации. Ранее от пожара пострадали жители поселка Твердыш в Курганской области. Огонь по сухой растительности из-за сильных порывов ветра перешел на соседние строения и жилые дома, а впоследствии перекинулся на лесной массив. Также сообщалось, что в Кургане за фармацевтическим комбинатом «Синтез» горел камыш. Курганская область попала в число самых пожароопасных регионов РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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