Командир группы «Вагнер» рассказал о людской «мясорубке» в Артемовске

Командир группы «Вагнер»: украинское командование обороняет Артемовск живыми щитами

14 апреля 2023 в 05:46 Размер текста - 17 +

Командир группы «Вагнер»: ВСУ отправляют новые подразделения в «бахмутскую мясорубку» Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинские подразделения обороняют Артемовск живыми щитами из своих же военных, устраивая «бахмутскую мясорубку». Об этом сообщилодин из командиров группы «Вагнер», принимавший участие в штурме в центре города. «Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. „Бахмутская мясорубка“ — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», — констатировал он, передает РИА Новости. Другой боец группы «Вагнер» сообщил, что когда подразделение группы взяло в плен очередных украинских военных, они попали в окружение и сдались, поскольку командование их неправильно расположило, и у них не осталось иного выхода. «У них (киевских силовиков. — прим. ред.) большая нехватка личного состава, который не может правильно расставить силы, средства», — подчеркнул собеседник агентства. О том, что ВСУ используют своих военных в качестве живого щита, говорилось и ранее. Так, боец ЧВК «Вагнер» говорил о такой тактике еще в феврале. По его словам, украинские боевики оставляют на пути наступающих заслоны из мобилизованных и плохо подготовленных бойцов, отводя назад мотивированные части и иностранцев. В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский не хотел эвакуировать людей из городов, чтобы у военных была мотивация защищать людей. При этом он подчеркнул, что совершенно искренне не считает людей «живым щитом». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украинские подразделения обороняют Артемовск живыми щитами из своих же военных, устраивая «бахмутскую мясорубку». Об этом сообщилодин из командиров группы «Вагнер», принимавший участие в штурме в центре города. «Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. „Бахмутская мясорубка“ — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», — констатировал он, передает РИА Новости. Другой боец группы «Вагнер» сообщил, что когда подразделение группы взяло в плен очередных украинских военных, они попали в окружение и сдались, поскольку командование их неправильно расположило, и у них не осталось иного выхода. «У них (киевских силовиков. — прим. ред.) большая нехватка личного состава, который не может правильно расставить силы, средства», — подчеркнул собеседник агентства. О том, что ВСУ используют своих военных в качестве живого щита, говорилось и ранее. Так, боец ЧВК «Вагнер» говорил о такой тактике еще в феврале. По его словам, украинские боевики оставляют на пути наступающих заслоны из мобилизованных и плохо подготовленных бойцов, отводя назад мотивированные части и иностранцев. В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский не хотел эвакуировать людей из городов, чтобы у военных была мотивация защищать людей. При этом он подчеркнул, что совершенно искренне не считает людей «живым щитом».