Украинские подразделения обороняют Артемовск живыми щитами из своих же военных, устраивая «бахмутскую мясорубку». Об этом сообщилодин из командиров группы «Вагнер», принимавший участие в штурме в центре города.
«Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. „Бахмутская мясорубка“ — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», — констатировал он, передает РИА Новости.
Другой боец группы «Вагнер» сообщил, что когда подразделение группы взяло в плен очередных украинских военных, они попали в окружение и сдались, поскольку командование их неправильно расположило, и у них не осталось иного выхода. «У них (киевских силовиков. — прим. ред.) большая нехватка личного состава, который не может правильно расставить силы, средства», — подчеркнул собеседник агентства.
О том, что ВСУ используют своих военных в качестве живого щита, говорилось и ранее. Так, боец ЧВК «Вагнер» говорил о такой тактике еще в феврале. По его словам, украинские боевики оставляют на пути наступающих заслоны из мобилизованных и плохо подготовленных бойцов, отводя назад мотивированные части и иностранцев. В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский не хотел эвакуировать людей из городов, чтобы у военных была мотивация защищать людей. При этом он подчеркнул, что совершенно искренне не считает людей «живым щитом».
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