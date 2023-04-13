13 апреля 2023

Командир группы «Вагнер» рассказал о людской «мясорубке» в Артемовске

Командир группы «Вагнер»: украинское командование обороняет Артемовск живыми щитами
© Служба новостей «URA.RU»
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Обучениие солдат ВСУ в Великобритании. stock, ВСУ, наемник, stock
Командир группы «Вагнер»: ВСУ отправляют новые подразделения в «бахмутскую мясорубку» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинские подразделения обороняют Артемовск живыми щитами из своих же военных, устраивая «бахмутскую мясорубку». Об этом сообщилодин из командиров группы «Вагнер», принимавший участие в штурме в центре города.

«Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. „Бахмутская мясорубка“ — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», — констатировал он, передает РИА Новости.

Другой боец группы «Вагнер» сообщил, что когда подразделение группы взяло в плен очередных украинских военных, они попали в окружение и сдались, поскольку командование их неправильно расположило, и у них не осталось иного выхода. «У них (киевских силовиков. — прим. ред.) большая нехватка личного состава, который не может правильно расставить силы, средства», — подчеркнул собеседник агентства.

О том, что ВСУ используют своих военных в качестве живого щита, говорилось и ранее. Так, боец ЧВК «Вагнер» говорил о такой тактике еще в феврале. По его словам, украинские боевики оставляют на пути наступающих заслоны из мобилизованных и плохо подготовленных бойцов, отводя назад мотивированные части и иностранцев. В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский не хотел эвакуировать людей из городов, чтобы у военных была мотивация защищать людей. При этом он подчеркнул, что совершенно искренне не считает людей «живым щитом».

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Украинские подразделения обороняют Артемовск живыми щитами из своих же военных, устраивая «бахмутскую мясорубку». Об этом сообщилодин из командиров группы «Вагнер», принимавший участие в штурме в центре города. «Говоря о подготовке украинской армии к обороне, мы приходим к выводу, что ее не было вообще. Где-то есть окопы, какие-то маленькие огневые сооружения. Я думаю, они приняли решение просто людскими ресурсами это все закрыть. „Бахмутская мясорубка“ — это потому, что украинская армия обороняет Артемовск живыми людьми, живыми щитами», — констатировал он, передает РИА Новости. Другой боец группы «Вагнер» сообщил, что когда подразделение группы взяло в плен очередных украинских военных, они попали в окружение и сдались, поскольку командование их неправильно расположило, и у них не осталось иного выхода. «У них (киевских силовиков. — прим. ред.) большая нехватка личного состава, который не может правильно расставить силы, средства», — подчеркнул собеседник агентства. О том, что ВСУ используют своих военных в качестве живого щита, говорилось и ранее. Так, боец ЧВК «Вагнер» говорил о такой тактике еще в феврале. По его словам, украинские боевики оставляют на пути наступающих заслоны из мобилизованных и плохо подготовленных бойцов, отводя назад мотивированные части и иностранцев. В ноябре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский не хотел эвакуировать людей из городов, чтобы у военных была мотивация защищать людей. При этом он подчеркнул, что совершенно искренне не считает людей «живым щитом».
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