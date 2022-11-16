Зеленский объяснил, почему отказался от массовой эвакуации людей из городов

Зеленский не хотел эвакуировать людей из городов, чтобы у военных была мотивация защищать людей

17 ноября 2022 в 00:21 Размер текста - 17 +

Зеленский таким образом хотел замотивировать украинских военных Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Украины Владимир Зеленский отказался эвакуировать мирных жителей из городов, потому что хотел, чтобы у военных была мотивация защищать людей. Об этом он заявил во время телемарафона. Несмотря на то, что Зеленскому предлагали провести «глобальную эвакуацию», он переживал, что тогда некому будет защищать мирных жителей. «Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?» — передает ТАСС позицию Зеленского. При этом президент Украины искренне не считает людей «живым щитом». Ранее сообщалось, что правозащитники обвинили Украину в нарушении военного права. Amnesty International задокументировала случаи, когда ВСУ подвергали риску жизни гражданских. Посольство России в США отметило, что Украине становится все сложнее скрывать правду о своих преступлениях.

Глава Украины Владимир Зеленский отказался эвакуировать мирных жителей из городов, потому что хотел, чтобы у военных была мотивация защищать людей. Об этом он заявил во время телемарафона. Несмотря на то, что Зеленскому предлагали провести «глобальную эвакуацию», он переживал, что тогда некому будет защищать мирных жителей. «Вы считаете, что это должны делать только люди с автоматами, что у них нет жен и детей? У них есть и родители, и семьи. А чем они мотивированы на поле боя?» — передает ТАСС позицию Зеленского. При этом президент Украины искренне не считает людей «живым щитом». Ранее сообщалось, что правозащитники обвинили Украину в нарушении военного права. Amnesty International задокументировала случаи, когда ВСУ подвергали риску жизни гражданских. Посольство России в США отметило, что Украине становится все сложнее скрывать правду о своих преступлениях.