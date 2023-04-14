Российские бойцы утопили немецкий танк Leopard в болоте под Херсоном

Российские военные захватили и утопили в болоте на херсонском направлении один из танков Leopard, которые Германия отправила на Украину. Об этом сообщил командир подразделения батальона «Сокол» с позывным «Бык».
«Российский диверсионный отряд захватил машину Leopard. Бойцы не смогли протащить танк в тыл и утопили в болоте. Немецкая техника уже начала действовать на херсонском направлении. <…> Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов из танков», — рассказал военнослужащий в беседе с РИА Новости.
В конце марта Украина получила 18 немецких танков Leopard. С момента принятия решения об отправке прошло два месяца. Изначально в правительстве Германии сообщали об отправке 14 танков, но затем приняли другое решение. По данным издания
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