Российские бойцы утопили немецкий танк Leopard в болоте под Херсоном

14 апреля 2023 в 06:33 Размер текста - 17 +

Российские военные затащили немецкий танк в болото Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские военные захватили и утопили в болоте на херсонском направлении один из танков Leopard, которые Германия отправила на Украину. Об этом сообщил командир подразделения батальона «Сокол» с позывным «Бык». «Российский диверсионный отряд захватил машину Leopard. Бойцы не смогли протащить танк в тыл и утопили в болоте. Немецкая техника уже начала действовать на херсонском направлении. <…> Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов из танков», — рассказал военнослужащий в беседе с РИА Новости. В конце марта Украина получила 18 немецких танков Leopard. С момента принятия решения об отправке прошло два месяца. Изначально в правительстве Германии сообщали об отправке 14 танков, но затем приняли другое решение. По данным издания Spiegel , Киеву были переданы также 40 боевых машин пехоты Marder.

Российские военные захватили и утопили в болоте на херсонском направлении один из танков Leopard, которые Германия отправила на Украину. Об этом сообщил командир подразделения батальона «Сокол» с позывным «Бык». «Российский диверсионный отряд захватил машину Leopard. Бойцы не смогли протащить танк в тыл и утопили в болоте. Немецкая техника уже начала действовать на херсонском направлении. <…> Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов из танков», — рассказал военнослужащий в беседе с РИА Новости. В конце марта Украина получила 18 немецких танков Leopard. С момента принятия решения об отправке прошло два месяца. Изначально в правительстве Германии сообщали об отправке 14 танков, но затем приняли другое решение. По данным издания Spiegel, Киеву были переданы также 40 боевых машин пехоты Marder.