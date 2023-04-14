Российские бойцы утопили немецкий танк Leopard в болоте под Херсоном

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Российские военные затащили немецкий танк в болото Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные захватили и утопили в болоте на херсонском направлении один из танков Leopard, которые Германия отправила на Украину. Об этом сообщил командир подразделения батальона «Сокол» с позывным «Бык».

«Российский диверсионный отряд захватил машину Leopard. Бойцы не смогли протащить танк в тыл и утопили в болоте. Немецкая техника уже начала действовать на херсонском направлении. <…> Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов из танков», — рассказал военнослужащий в беседе с РИА Новости.

В конце марта Украина получила 18 немецких танков Leopard. С момента принятия решения об отправке прошло два месяца. Изначально в правительстве Германии сообщали об отправке 14 танков, но затем приняли другое решение. По данным издания Spiegel, Киеву были переданы также 40 боевых машин пехоты Marder.

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Российские военные захватили и утопили в болоте на херсонском направлении один из танков Leopard, которые Германия отправила на Украину. Об этом сообщил командир подразделения батальона «Сокол» с позывным «Бык». «Российский диверсионный отряд захватил машину Leopard. Бойцы не смогли протащить танк в тыл и утопили в болоте. Немецкая техника уже начала действовать на херсонском направлении. <…> Здесь был неоднократно зафиксирован обстрел блокпостов из танков», — рассказал военнослужащий в беседе с РИА Новости. В конце марта Украина получила 18 немецких танков Leopard. С момента принятия решения об отправке прошло два месяца. Изначально в правительстве Германии сообщали об отправке 14 танков, но затем приняли другое решение. По данным издания Spiegel, Киеву были переданы также 40 боевых машин пехоты Marder.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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