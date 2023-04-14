Володин назвал главную проблему Запада

Володин: проблема Запада заключается в двойных стандартах и лицемерии
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Заседание бюро Высшего совета политической партии «Единая Россия». Москва, володин вячеслав
Запад ведет лицемерную политику по отношению к своим гражданам и другим странам, заявил Вячеслав Володин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Главная проблема западных стран заключается в двойных стандартах и лицемерии. Все это приводит к увеличению неодобрения жителями политики своих стран, которая направлена на поддержку украинской власти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Двойные стандарты и лицемерие являются главной проблемой Запада. Это вызывает увеличение неодобрения среди граждан политики властей западных стран, которая заключается в поддержке Украины», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что при оказании финансовой поддержки Украине западные политики заявляют своим гражданам о том, что после завершения конфликта украинская власть компенсирует все траты. В общении же с Украиной Запад гарантирует факт того, что помощь абсолютно безвозмездна, заключил Володин.

Ранее иной проблемой для Запада называлась возможная потеря влияния на международной арена из-за участия в гибридной войне против России. По заявлениям экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, союз России и Китая является головной болью для западных стран, передает Life. Обозреватели зарубежных СМИ считают, что поддержка Украины приведет Европу к гуманитарному и миграционному кризису, сообщает А42.

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Главная проблема западных стран заключается в двойных стандартах и лицемерии. Все это приводит к увеличению неодобрения жителями политики своих стран, которая направлена на поддержку украинской власти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Двойные стандарты и лицемерие являются главной проблемой Запада. Это вызывает увеличение неодобрения среди граждан политики властей западных стран, которая заключается в поддержке Украины», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что при оказании финансовой поддержки Украине западные политики заявляют своим гражданам о том, что после завершения конфликта украинская власть компенсирует все траты. В общении же с Украиной Запад гарантирует факт того, что помощь абсолютно безвозмездна, заключил Володин. Ранее иной проблемой для Запада называлась возможная потеря влияния на международной арена из-за участия в гибридной войне против России. По заявлениям экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, союз России и Китая является головной болью для западных стран, передает Life. Обозреватели зарубежных СМИ считают, что поддержка Украины приведет Европу к гуманитарному и миграционному кризису, сообщает А42.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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