Володин назвал главную проблему Запада

Володин: проблема Запада заключается в двойных стандартах и лицемерии

14 апреля 2023 в 10:31 Размер текста - 17 +

Запад ведет лицемерную политику по отношению к своим гражданам и другим странам, заявил Вячеслав Володин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Главная проблема западных стран заключается в двойных стандартах и лицемерии. Все это приводит к увеличению неодобрения жителями политики своих стран, которая направлена на поддержку украинской власти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Двойные стандарты и лицемерие являются главной проблемой Запада. Это вызывает увеличение неодобрения среди граждан политики властей западных стран, которая заключается в поддержке Украины», — написал Володин в своем telegram-канале . Он подчеркнул, что при оказании финансовой поддержки Украине западные политики заявляют своим гражданам о том, что после завершения конфликта украинская власть компенсирует все траты. В общении же с Украиной Запад гарантирует факт того, что помощь абсолютно безвозмездна, заключил Володин. Ранее иной проблемой для Запада называлась возможная потеря влияния на международной арена из-за участия в гибридной войне против России. По заявлениям экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, союз России и Китая является головной болью для западных стран, передает Life . Обозреватели зарубежных СМИ считают, что поддержка Украины приведет Европу к гуманитарному и миграционному кризису, сообщает А42.

Главная проблема западных стран заключается в двойных стандартах и лицемерии. Все это приводит к увеличению неодобрения жителями политики своих стран, которая направлена на поддержку украинской власти. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Двойные стандарты и лицемерие являются главной проблемой Запада. Это вызывает увеличение неодобрения среди граждан политики властей западных стран, которая заключается в поддержке Украины», — написал Володин в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что при оказании финансовой поддержки Украине западные политики заявляют своим гражданам о том, что после завершения конфликта украинская власть компенсирует все траты. В общении же с Украиной Запад гарантирует факт того, что помощь абсолютно безвозмездна, заключил Володин. Ранее иной проблемой для Запада называлась возможная потеря влияния на международной арена из-за участия в гибридной войне против России. По заявлениям экс-помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, союз России и Китая является головной болью для западных стран, передает Life. Обозреватели зарубежных СМИ считают, что поддержка Украины приведет Европу к гуманитарному и миграционному кризису, сообщает А42.