05 апреля 2023

The Hill: США получило предупреждение о последствиях затягивания СВО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзинь Пин на встрече во время совместного заявления в Кремле. Москва, си цзиньпин, путин владимир
США уступит Китаю и России свои позиции, считает обозреватель Челлани Фото:

США рискует потерять влиятельность в мировой политике из-за участия в прокси-войне с Россией. Ее место в новом порядке займет Китай и Россия. Об этом в своей статье написал геостратег и американский политический обозреватель Брахма Челлани.

«На самом деле, чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем выше вероятность развертывания двух событий тектонического масштаба: Россия и Китай укрепляют стратегическую ось против Запада; президент Китая Си Цзиньпин начинает агрессию против Тайваня», — пишет Челлани в статье The Hill. По его мнению, участие США в прокси-войне с РФ дает Китаю возможность ускорить накопление военной и экономической мощи, что приведет к продвижению экспансионистской программы КНР.

Геостратег также считает неубедительной позицию США в вопросе принадлежности Тайваня. По его словам, администрация американского президента не показала своей готовности к защите острова военными средствами, а вскрывшиеся проблемы с истощением боеприпасов только усиливают тревогу в стране. «Переход Тайваня к Китаю возвестит новый мировой порядок, положив конец глобальному господству Америки и подорвав систему альянсов, возглавляемую США. Это изменило бы траекторию 21-го века так же, как Первая мировая война изменила 20-й век», — подытожил Челлани.

Ранее URA.RU сообщало, что длительные переговоры между Россией и Китаем уже сформировали у стран общее видение ситуации по поводу специальной военной операции на Украине. Как утверждает военный дипломат Александр Бартош, страны Запада попытаются вбить клин между союзниками, однако не смогут добиться результата.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

США рискует потерять влиятельность в мировой политике из-за участия в прокси-войне с Россией. Ее место в новом порядке займет Китай и Россия. Об этом в своей статье написал геостратег и американский политический обозреватель Брахма Челлани. «На самом деле, чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем выше вероятность развертывания двух событий тектонического масштаба: Россия и Китай укрепляют стратегическую ось против Запада; президент Китая Си Цзиньпин начинает агрессию против Тайваня», — пишет Челлани в статье The Hill. По его мнению, участие США в прокси-войне с РФ дает Китаю возможность ускорить накопление военной и экономической мощи, что приведет к продвижению экспансионистской программы КНР. Геостратег также считает неубедительной позицию США в вопросе принадлежности Тайваня. По его словам, администрация американского президента не показала своей готовности к защите острова военными средствами, а вскрывшиеся проблемы с истощением боеприпасов только усиливают тревогу в стране. «Переход Тайваня к Китаю возвестит новый мировой порядок, положив конец глобальному господству Америки и подорвав систему альянсов, возглавляемую США. Это изменило бы траекторию 21-го века так же, как Первая мировая война изменила 20-й век», — подытожил Челлани. Ранее URA.RU сообщало, что длительные переговоры между Россией и Китаем уже сформировали у стран общее видение ситуации по поводу специальной военной операции на Украине. Как утверждает военный дипломат Александр Бартош, страны Запада попытаются вбить клин между союзниками, однако не смогут добиться результата.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...