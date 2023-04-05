The Hill: США получило предупреждение о последствиях затягивания СВО

06 апреля 2023 в 04:57 Размер текста - 17 +

США уступит Китаю и России свои позиции, считает обозреватель Челлани Фото: Владимир Андреев © URA.RU США рискует потерять влиятельность в мировой политике из-за участия в прокси-войне с Россией. Ее место в новом порядке займет Китай и Россия. Об этом в своей статье написал геостратег и американский политический обозреватель Брахма Челлани. «На самом деле, чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем выше вероятность развертывания двух событий тектонического масштаба: Россия и Китай укрепляют стратегическую ось против Запада; президент Китая Си Цзиньпин начинает агрессию против Тайваня», — пишет Челлани в статье The Hill . По его мнению, участие США в прокси-войне с РФ дает Китаю возможность ускорить накопление военной и экономической мощи, что приведет к продвижению экспансионистской программы КНР. Геостратег также считает неубедительной позицию США в вопросе принадлежности Тайваня. По его словам, администрация американского президента не показала своей готовности к защите острова военными средствами, а вскрывшиеся проблемы с истощением боеприпасов только усиливают тревогу в стране. «Переход Тайваня к Китаю возвестит новый мировой порядок, положив конец глобальному господству Америки и подорвав систему альянсов, возглавляемую США. Это изменило бы траекторию 21-го века так же, как Первая мировая война изменила 20-й век», — подытожил Челлани. Ранее URA.RU сообщало, что длительные переговоры между Россией и Китаем уже сформировали у стран общее видение ситуации по поводу специальной военной операции на Украине. Как утверждает военный дипломат Александр Бартош, страны Запада попытаются вбить клин между союзниками, однако не смогут добиться результата. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

США рискует потерять влиятельность в мировой политике из-за участия в прокси-войне с Россией. Ее место в новом порядке займет Китай и Россия. Об этом в своей статье написал геостратег и американский политический обозреватель Брахма Челлани. «На самом деле, чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем выше вероятность развертывания двух событий тектонического масштаба: Россия и Китай укрепляют стратегическую ось против Запада; президент Китая Си Цзиньпин начинает агрессию против Тайваня», — пишет Челлани в статье The Hill. По его мнению, участие США в прокси-войне с РФ дает Китаю возможность ускорить накопление военной и экономической мощи, что приведет к продвижению экспансионистской программы КНР. Геостратег также считает неубедительной позицию США в вопросе принадлежности Тайваня. По его словам, администрация американского президента не показала своей готовности к защите острова военными средствами, а вскрывшиеся проблемы с истощением боеприпасов только усиливают тревогу в стране. «Переход Тайваня к Китаю возвестит новый мировой порядок, положив конец глобальному господству Америки и подорвав систему альянсов, возглавляемую США. Это изменило бы траекторию 21-го века так же, как Первая мировая война изменила 20-й век», — подытожил Челлани. Ранее URA.RU сообщало, что длительные переговоры между Россией и Китаем уже сформировали у стран общее видение ситуации по поводу специальной военной операции на Украине. Как утверждает военный дипломат Александр Бартош, страны Запада попытаются вбить клин между союзниками, однако не смогут добиться результата.