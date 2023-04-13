Синоптики рассказали, когда отступят морозы в Свердловской области

В Свердловской области начнет постепенно теплеть с началом следующей недели. Прогнозом на ближайшее время с URA.RU поделилась главный синоптик уральского управления Гидрометцентра Галина Шепоренко.
«Морозы будут отступать постепенно. Завтра [15 апреля] будет еще довольно холодная ночь на уровне семи градусов мороза. Потом будет минус два, потом близкие к нулю температуры: плюс один-три градуса. Также понемногу начнут повышаться и дневные температуры», — сказала Шепоренко.
По словам метеоролога, большого тепла в ближайшее время ждать не стоит. Однако к 20 апреля воздух должен прогреться до +10, а вскоре и до +15 градусов. «Ощутимое потепление наступит ближе к третьей декаде месяца», — подытожила синоптик.
Снегопад и морозы обрушились на Свердловскую область 13 апреля. Уральцы активно обсуждали шутку природы в соцсетях, повторяя популярную фразу из сериала «Игра престолов» — «зима близко».
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