Реакция жителей Свердловской области на внезапно выпавший снег в апреле

Снегопад застал жителей Свердловской области в самых разных местах Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители Свердловской области еще утром 13 апреля не подозревали, что на регион внезапно обрушится сильный снегопад, и что температура воздуха за четыре часа опустится с +14 до +3 градусов. Обильные осадки объединили уральцев в соцсетях: одни публиковали фото и видео, другие придумывали мемы, а третьи делились переживаниями за недавно высаженные цветы.

«Уехал кататься на мотоцикле, а обратно пришлось 40 км/ч ехать», — делится свердловчанин. «Снег в апреле, какая атмосфера, я уже хочу в футболочке ходить», — жалуется уралочка.

Жители Академического района рассказали, что из-за обильного снегопада на улицах падали знаки дорожного движения. Комментаторы в соцсетях назвали это «знакопадом». Другие свердловчане отметили, что в этот день погода просто решила пошутить над всеми. «Дневные +14 градусов — я для вас шутка какая-то?» — написала девушка. Самой популярной фразой дня, пожалуй, стала — «зима близко» (эта фраза прозвучала в сериале «Игра престолов», а позднее стала мемом).

Нашлись и те, кто обрадовался снегопаду. «Я не нытик, но мое самое любимое время года — это зима», — отметил Руслан. Свердловчанка Алеся поделилась, что недавно высадила тюльпаны, а из-за снегопада начала переживать за свои растения. «Розы накрыла два дня назад, а тюльпанов много, не представляю, как их накрыть», — сообщила девушка.

Метеоролог Алексей Пулин в своем telegram-канале «Погода в Екатеринбурге» составил рейтинг городов Свердловской области по значительным осадкам, которые выпали 13 апреля (за 12 часов). Так, больше всего снега выпало в Тугулыме (7 мм). На второй строчке топа идут Кушва и Тавда (по 5 мм), на третьем месте — Верхотурье (4 мм), последний — Ирбит (3 мм). Сотрудники свердловского МЧС предупредили водителей о возникновении гололедицы на дорогах, а пешеходам посоветовали передвигаться не спеша.

Свердловчане, попавшие под снегопад, использовали электросамокаты, чтобы быстрее добраться до дома Фото: соцсети

А кто-то специально выходил на улицу, чтобы сделать атмосферное фото на память Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Где-то здесь находятся цветы Алеси! Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Настоящий Сайлент Хилл! Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети

Фото: соцсети