SCMP: Зеленский должен пойти на мирные переговоры, пока не потерял право голоса

Зеленский должен пойти на мирные переговоры с Россией, считает Ковани Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Украинский лидер Владимир Зеленский должен пойти на мирные переговоры с Россией, пока еще может хоть что-то решать. Об этом написал китайский обозреватель Дэниел Ковани.

«Украинским лидерам следует проглотить свою гордость и заключить мир до того, как исчезнут последние рычаги давления и у них не будет никакого права голоса при определении окончательного исхода конфликта и его последствий», — передает мнение обозревателя издание South China Morning Post. Он указал в статье, что украинская сторона вскоре останется без снарядов из-за истощения собственных ресурсов. Запад, по его мнению, тоже будет не в состоянии обеспечивать необходимую военную помощь, несмотря на свои обещания.

URA.RU писало, что мирный план по урегулированию конфликта на Украине предложил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Москве. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен сказал, что переговоры о прекращении огня между РФ и Украиной на данный момент исключены. По мнению секретаря СНБО Украины Алексея Данилова, Зеленский совершит «политическое самоубийство», если предложит мирные переговоры Киева с Москвой.