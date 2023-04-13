13 апреля 2023

В Курганской области арестовали мигранта, находившегося в международном розыске

© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры присечения фигурантам уголовного дела о мошенничестве. Курган, арест, наручники
Курганский суд поместил под арест иностранца для экстрадиции Фото:

В селе Половинное (Курганская область) суд поместил под арест иностранца, который находится в розыске по запросу одного из азиатских государств. Данные появились на сайте районного суда.

«Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, для обеспечения выдачи обвиняемого правоохранительным органам другого государства», — сообщили в суде. Мужчину разыскивало ГУВД одной из республик Средней Азии.

Задержанный скрылся из своей страны после предъявленного обвинения в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Иностранца поместили под стражу в начале апреля, чтобы обеспечить его выдачу правоохранительным органам.

Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали иностранца, подкурившего от Вечного огня. Гражданина арестовали, было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления символов воинской славы.

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В селе Половинное (Курганская область) суд поместил под арест иностранца, который находится в розыске по запросу одного из азиатских государств. Данные появились на сайте районного суда. «Была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, для обеспечения выдачи обвиняемого правоохранительным органам другого государства», — сообщили в суде. Мужчину разыскивало ГУВД одной из республик Средней Азии. Задержанный скрылся из своей страны после предъявленного обвинения в хищении чужого имущества в особо крупном размере. Иностранца поместили под стражу в начале апреля, чтобы обеспечить его выдачу правоохранительным органам. Ранее URA.RU сообщало, что в Кургане задержали иностранца, подкурившего от Вечного огня. Гражданина арестовали, было возбуждено уголовное дело по факту оскорбления символов воинской славы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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