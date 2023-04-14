Россия готовится к высадке врага на Курилах

Российские войска, в рамках проведения внезапных проверок, будут отрабатывать действия по противодействию высадки врага на Курильских островах и Сахалине. Об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
«На практике необходимо отработать способы действий по недопущению развертывания сил противника в оперативно важный район Тихого океана», — передает слова Шойгу «Россия 24». Он пояснил, что в ходе проверки необходимо отработать действия по отражению вражеских сил на южные Курильские острова, а также на Сахалин.
Шойгу добавил, что внезапная проверка Тихоокеанского флота будет иметь ряд особенной. Будет вскрываться подводная обстановка возле баз российского флота, отметил он.
Ранее Шойгу внезапно поднял весь Тихоокеанский флот. Он пояснил, что флот был поднят по тревоге в высшую степень боевой готовности. Данные мероприятия, подчеркнул министр обороны, позволят улучшить способности флота по отражению возможной атаки с морского направления
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