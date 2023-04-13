В тюменских поликлиниках закончилась вакцина от коронавируса

Жители Тобольска пожаловались на отсутствие вакцины от коронавируса Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В больницах Тобольска (Тюменская область) закончилась вакцина от коронавируса. Об этом местные жители рассказали в паблике «Типичный Тобольск» в соцсети «ВКонтакте».

«Уважаемые администрация города Тобольска и Министерство здравоохранения, что происходит у нас с вакциной от COVID-19? На работе требуют прививку, а в поликлиниках города она отсутствует», — сообщил анонимный автор публикации.

Он добавил, что при этом многие организации города требуют, чтобы сотрудники были вакцинированы. В комментариях к записи мнения пользователей на этот счет разделились. «Наверное, хотят вакцину платной сделать! К этому все идет! Капитализм, понимаешь ли, как говорил один алкаш! Рыночная экономика!» — считает Салим Абышев. «Есть еще оказывается, кто верит в этот бред с „барановирусом“. На сегодняшний день самая актуальная вакцина — от клеща», — считает Артур Кульмаметов.

В региональном департаменте здравоохранения Тюменской области агентству рассказали о том, что в поликлиниках можно записаться на вакцинацию от коронавируса, даже если соответствующих препаратов нет в наличии. «Вакцины поступают по графику распределения Министерства здравоохранения Российской Федерации. В настоящий момент всех желающих записывают в лист ожидания. Как только вакцина поступит в медучреждение, желающих пациентов обязательно пригласят на вакцинацию», — рассказали там URA.RU.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменскую область поступят распыляющие насадки для назальной вакцинации от коронавируса. Режим повышенной готовности по COVID-19 в регионе продлен до 30 июня 2023 года.