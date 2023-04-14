У самолета Utair в ЯНАО отказал двигатель

14 апреля 2023 в 14:10 Размер текста - 17 +

Посадка самолета прошла благополучно Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU У самолета авиакомпании Utair в Ямало-Ненецком автономном округе отказал один из двигателей. Несмотря на это, экипажу удалось благополучно посадить самолет, пишет telegram-канал AVIAINCIDENT. «13.04.2023 15.21 (мск) аэропорт Сабетта. На прямой на удалении 4 км отказ левого двигателя. В 15.23 посадка благополучно. Самолет Ан-24, RA-47295, рейс UTR9709 Утренний — Сабетта. Эксплуатант ПАО „Авиакомпания ‚Ютэйр‘, — говорится в сообщении. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что у самолета Utair в ЯНАО треснуло стекло. Тогда воздушное судно отстранили от полетов.

У самолета авиакомпании Utair в Ямало-Ненецком автономном округе отказал один из двигателей. Несмотря на это, экипажу удалось благополучно посадить самолет, пишет telegram-канал AVIAINCIDENT. «13.04.2023 15.21 (мск) аэропорт Сабетта. На прямой на удалении 4 км отказ левого двигателя. В 15.23 посадка благополучно. Самолет Ан-24, RA-47295, рейс UTR9709 Утренний — Сабетта. Эксплуатант ПАО „Авиакомпания ‚Ютэйр‘, — говорится в сообщении. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что у самолета Utair в ЯНАО треснуло стекло. Тогда воздушное судно отстранили от полетов.