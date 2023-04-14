У самолета Utair в ЯНАО отказал двигатель

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Самолеты в Большом Савино. Пермь, пассажирский самолет, самолет, ATR 72-500, ютейр
Посадка самолета прошла благополучно Фото:

У самолета авиакомпании Utair в Ямало-Ненецком автономном округе отказал один из двигателей. Несмотря на это, экипажу удалось благополучно посадить самолет, пишет telegram-канал AVIAINCIDENT.

«13.04.2023 15.21 (мск) аэропорт Сабетта. На прямой на удалении 4 км отказ левого двигателя. В 15.23 посадка благополучно. Самолет Ан-24, RA-47295, рейс UTR9709 Утренний — Сабетта. Эксплуатант ПАО „Авиакомпания ‚Ютэйр‘, — говорится в сообщении.

Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил.

Ранее сообщалось, что у самолета Utair в ЯНАО треснуло стекло. Тогда воздушное судно отстранили от полетов.

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У самолета авиакомпании Utair в Ямало-Ненецком автономном округе отказал один из двигателей. Несмотря на это, экипажу удалось благополучно посадить самолет, пишет telegram-канал AVIAINCIDENT. «13.04.2023 15.21 (мск) аэропорт Сабетта. На прямой на удалении 4 км отказ левого двигателя. В 15.23 посадка благополучно. Самолет Ан-24, RA-47295, рейс UTR9709 Утренний — Сабетта. Эксплуатант ПАО „Авиакомпания ‚Ютэйр‘, — говорится в сообщении. Агентство направило запрос в пресс-службу авиакомпании. На момент публикации ответ не поступил. Ранее сообщалось, что у самолета Utair в ЯНАО треснуло стекло. Тогда воздушное судно отстранили от полетов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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