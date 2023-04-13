13 апреля 2023

У самолета Utair треснуло стекло после посадки в Сургуте

© Служба новостей «URA.RU»
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Споттинг. Курган, аэропорт, споттинг, utair, ютейр
После устранения неисправности самолет допустили к эксплуатации Фото:

У самолета авиакомпании Utair треснуло стекло после посадки в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«13 апреля, аэропорт Сургут. После посадки от командира воздушного судна (КВС) поступило сообщение о растрескивании в полете лобового стекла кабины пилотов со стороны КВС. Произведена оценка повреждения трещины покрывного слоя. ВС допущено к эксплуатации решением авиакомпании. Самолет В-737-800, RA-73091, рейс UTA512 Сочи — Сургут. Эксплуатант ПАО „Авиакомпания ‚Ютэйр‘, — рассказали в telegram-каналe.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.

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У самолета авиакомпании Utair треснуло стекло после посадки в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «13 апреля, аэропорт Сургут. После посадки от командира воздушного судна (КВС) поступило сообщение о растрескивании в полете лобового стекла кабины пилотов со стороны КВС. Произведена оценка повреждения трещины покрывного слоя. ВС допущено к эксплуатации решением авиакомпании. Самолет В-737-800, RA-73091, рейс UTA512 Сочи — Сургут. Эксплуатант ПАО „Авиакомпания ‚Ютэйр‘, — рассказали в telegram-каналe. URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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