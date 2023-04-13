У самолета Utair треснуло стекло после посадки в Сургуте

После устранения неисправности самолет допустили к эксплуатации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

У самолета авиакомпании Utair треснуло стекло после посадки в Сургуте. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«13 апреля, аэропорт Сургут. После посадки от командира воздушного судна (КВС) поступило сообщение о растрескивании в полете лобового стекла кабины пилотов со стороны КВС. Произведена оценка повреждения трещины покрывного слоя. ВС допущено к эксплуатации решением авиакомпании. Самолет В-737-800, RA-73091, рейс UTA512 Сочи — Сургут. Эксплуатант ПАО „Авиакомпания ‚Ютэйр‘, — рассказали в telegram-каналe.

URA.RU направило запрос в авиакомпанию. Ответ на него ожидается.