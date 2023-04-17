Врач Авербах: Костомарову сделают операцию по формированию культи

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Спортсмена будут готовить к формированию культи, заявил Лев Авербах Фото:
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Фигурист Роман Костомаров нуждается в операции по формированию культи, которая позволит грамотно установить протез. Об этом рассказал генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах.

«Поэтому сейчас, наверное, будет подготовка к формированию культи, соответственно, чтобы на нее можно было надеть протез», — передает слова Авербаха Пятый канал. Он подчеркнул, что будущие операции имеют под собой определенные риски, но врачи настроены исключительно на положительный исход. Формирование культи подразумевает под собой минимальные коррекции, которые не могут вызвать больших осложнений, заключил Авербах.

В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В феврале ему ампутировали стопу на левой ноге для устранения некроза и прекращения отмирания клеток. Источник в больнице «Коммунарка» 17 марта передал, что Роману Костомарову ампутировали голени обеих ног, а также кисть руки. Сообщается, что в первую очередь спортсмен пройдет протезирование ног для более быстрого возвращения к обычной жизни, передают «Дни.ру».

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Фигурист Роман Костомаров нуждается в операции по формированию культи, которая позволит грамотно установить протез. Об этом рассказал генеральный директор частной скорой помощи Лев Авербах. «Поэтому сейчас, наверное, будет подготовка к формированию культи, соответственно, чтобы на нее можно было надеть протез», — передает слова Авербаха Пятый канал. Он подчеркнул, что будущие операции имеют под собой определенные риски, но врачи настроены исключительно на положительный исход. Формирование культи подразумевает под собой минимальные коррекции, которые не могут вызвать больших осложнений, заключил Авербах. В январе Костомаров попал в реанимацию с пневмонией. В феврале ему ампутировали стопу на левой ноге для устранения некроза и прекращения отмирания клеток. Источник в больнице «Коммунарка» 17 марта передал, что Роману Костомарову ампутировали голени обеих ног, а также кисть руки. Сообщается, что в первую очередь спортсмен пройдет протезирование ног для более быстрого возвращения к обычной жизни, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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