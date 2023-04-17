Лавров объяснил значимость российской монографии «История Украины»

Российские историки и публицисты подготовили монографию «История Украины», которая позволяет противостоять лживой истории, ведущей к разрастанию противоречий между двумя братскими народами, которую проповедуют украинские национал-радикалы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«Именно по причине фальсификации истории украинскими национал-радикалами сегодня особенно востребовано сохранение, a при необходимости и восстановление исторической правды. Свой вклад в эти благородные усилия призвана внести данная монография», — передает слова Лаврова
Дипломат подчеркнул, что радикалы с Украины активно распространяют исторические мифы, которые ведут к увеличению конфронтации между российским и украинским народами. Цель истории, построенной на мифах, — демонизировать Россию и ликвидировать все то, что связывает Москву и Киев, заключил Лавров.
Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина и ее народ исторически связан с Россией. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что включение раздела о спецоперации на Украине в российские учебники по истории позволит сохранить у людей память об истинных причинах начала операции, передает
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