Лавров объяснил значимость российской монографии «История Украины»

Лавров: монография «История Украины» позволит противостоять ложным историческим фактам
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Новое знание, Сергей Лавров. Москва, лавров сергей
Россия должна противостоять ложным историческим фактам, заявил Сергей Лавров Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские историки и публицисты подготовили монографию «История Украины», которая позволяет противостоять лживой истории, ведущей к разрастанию противоречий между двумя братскими народами, которую проповедуют украинские национал-радикалы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Именно по причине фальсификации истории украинскими национал-радикалами сегодня особенно востребовано сохранение, a при необходимости и восстановление исторической правды. Свой вклад в эти благородные усилия призвана внести данная монография», — передает слова Лаврова сайт МИД РФ.

Дипломат подчеркнул, что радикалы с Украины активно распространяют исторические мифы, которые ведут к увеличению конфронтации между российским и украинским народами. Цель истории, построенной на мифах, — демонизировать Россию и ликвидировать все то, что связывает Москву и Киев, заключил Лавров.

Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина и ее народ исторически связан с Россией. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что включение раздела о спецоперации на Украине в российские учебники по истории позволит сохранить у людей память об истинных причинах начала операции, передает Life.

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Российские историки и публицисты подготовили монографию «История Украины», которая позволяет противостоять лживой истории, ведущей к разрастанию противоречий между двумя братскими народами, которую проповедуют украинские национал-радикалы. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров. «Именно по причине фальсификации истории украинскими национал-радикалами сегодня особенно востребовано сохранение, a при необходимости и восстановление исторической правды. Свой вклад в эти благородные усилия призвана внести данная монография», — передает слова Лаврова сайт МИД РФ. Дипломат подчеркнул, что радикалы с Украины активно распространяют исторические мифы, которые ведут к увеличению конфронтации между российским и украинским народами. Цель истории, построенной на мифах, — демонизировать Россию и ликвидировать все то, что связывает Москву и Киев, заключил Лавров. Ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Украина и ее народ исторически связан с Россией. Депутат Госдумы РФ Анатолий Вассерман заявил, что включение раздела о спецоперации на Украине в российские учебники по истории позволит сохранить у людей память об истинных причинах начала операции, передает Life.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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