На довыборы в Пермское заксобрание заявился основной кандидат

Саночник Альберт Демченко подал документы для борьбы за кресло депутата ЗС Пермского края

14 апреля 2023 в 15:56 Размер текста - 17 +

Альберт Демченко заявился на конкурс «Единой России» и станет кандидатом в депутаты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В предварительном голосовании «Единой России» на довыборах депутата пермского законодательного собрания примет участие советник губернатора Пермского края, призер Олимпиады Альберт Демченко. Сегодня, 14 апреля, он лично подал документы на праймериз, сообщили в партии. «Советник губернатора Пермского края по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко заявился на участие в предварительном голосовании на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу №17», — говорится на сайте пермского реготделения «Единой России». Ранее документы на праймериз сдали еще несколько человек, среди которых Руководитель пермского регионального отделения «Молодой гвардии ЕР» Ринат Сагидуллин. Однако именно Демченко является основным кандидатом на депутатское кресло. Место в заксобрании Прикамья освободилось после ухода с поста Антона Удальева. Он трудоустроился в правительство Москвы, где, кроме прочего, отвечает за хорошую погоду.

В предварительном голосовании «Единой России» на довыборах депутата пермского законодательного собрания примет участие советник губернатора Пермского края, призер Олимпиады Альберт Демченко. Сегодня, 14 апреля, он лично подал документы на праймериз, сообщили в партии. «Советник губернатора Пермского края по вопросам спорта и взаимодействию со спортивной общественностью, заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр по санному спорту Альберт Демченко заявился на участие в предварительном голосовании на дополнительных выборах депутата Законодательного Собрания Пермского края по одномандатному избирательному округу №17», — говорится на сайте пермского реготделения «Единой России». Ранее документы на праймериз сдали еще несколько человек, среди которых Руководитель пермского регионального отделения «Молодой гвардии ЕР» Ринат Сагидуллин. Однако именно Демченко является основным кандидатом на депутатское кресло. Место в заксобрании Прикамья освободилось после ухода с поста Антона Удальева. Он трудоустроился в правительство Москвы, где, кроме прочего, отвечает за хорошую погоду.