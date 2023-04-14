Челябинский губернатор назначил двух высокопоставленных чиновников

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра сельского хозяйства региона и заместителя руководителя своего аппарата. Соответствующие постановления опубликованы 14 апреля на интернет-портале официальной информации.
«Назначить Литвинова Евгения Анатольевича первым заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области. Назначить Фахрутдинова Артура Фидаильевича заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области», — говорится в тексте документов.
Место первого замминистра сельского хозяйства региона вакантно с 5 августа 2022 года, когда ушел на пенсию Александр Завалищин. Литвинов с того времени работал в статусе и. о. первого замминистра. Фахрутдинов ранее руководил Центром управления регионом (ЦУР).
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