Челябинский губернатор назначил двух высокопоставленных чиновников

14 апреля 2023 в 16:40 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер назначил двух VIP-чиновников челябинского правительства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в правительстве Челябинской области Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра сельского хозяйства региона и заместителя руководителя своего аппарата. Соответствующие постановления опубликованы 14 апреля на интернет-портале официальной информации. «Назначить Литвинова Евгения Анатольевича первым заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области. Назначить Фахрутдинова Артура Фидаильевича заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области», — говорится в тексте документов. Место первого замминистра сельского хозяйства региона вакантно с 5 августа 2022 года, когда ушел на пенсию Александр Завалищин. Литвинов с того времени работал в статусе и. о. первого замминистра. Фахрутдинов ранее руководил Центром управления регионом (ЦУР).

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра сельского хозяйства региона и заместителя руководителя своего аппарата. Соответствующие постановления опубликованы 14 апреля на интернет-портале официальной информации. «Назначить Литвинова Евгения Анатольевича первым заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области. Назначить Фахрутдинова Артура Фидаильевича заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области», — говорится в тексте документов. Место первого замминистра сельского хозяйства региона вакантно с 5 августа 2022 года, когда ушел на пенсию Александр Завалищин. Литвинов с того времени работал в статусе и. о. первого замминистра. Фахрутдинов ранее руководил Центром управления регионом (ЦУР).