Челябинский губернатор назначил двух высокопоставленных чиновников

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Алексей Текслер проводит прием граждан. Челябинск, текслер алексей
Алексей Текслер назначил двух VIP-чиновников челябинского правительства Фото:
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Перестановки в правительстве Челябинской области

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра сельского хозяйства региона и заместителя руководителя своего аппарата. Соответствующие постановления опубликованы 14 апреля на интернет-портале официальной информации.

«Назначить Литвинова Евгения Анатольевича первым заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области. Назначить Фахрутдинова Артура Фидаильевича заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области», — говорится в тексте документов.

Место первого замминистра сельского хозяйства региона вакантно с 5 августа 2022 года, когда ушел на пенсию Александр Завалищин. Литвинов с того времени работал в статусе и. о. первого замминистра. Фахрутдинов ранее руководил Центром управления регионом (ЦУР).

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил первого замминистра сельского хозяйства региона и заместителя руководителя своего аппарата. Соответствующие постановления опубликованы 14 апреля на интернет-портале официальной информации. «Назначить Литвинова Евгения Анатольевича первым заместителем министра сельского хозяйства Челябинской области. Назначить Фахрутдинова Артура Фидаильевича заместителем руководителя аппарата губернатора и правительства Челябинской области», — говорится в тексте документов. Место первого замминистра сельского хозяйства региона вакантно с 5 августа 2022 года, когда ушел на пенсию Александр Завалищин. Литвинов с того времени работал в статусе и. о. первого замминистра. Фахрутдинов ранее руководил Центром управления регионом (ЦУР).
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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