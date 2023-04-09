Зачинщицу скандальной драки в курганском отделе полиции вызвали в суд из-за ущерба

Курганский суд обязал экс-сотрудницу полиции возместить ущерб Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Экс-сотрудницу отдела полиции «Куртамышский» (Курганская область), устроившую драку с коллегой из-за начальника, вызвали в суд по иску о возмещении ущерба бывшему работодателю. Данные появились на сайте Куртамышского районного суда.

«МО МВД России „Куртамышский“ обратился в суд с исковыми требованиями к С. о возмещении материального ущерба, причиненного повреждением письменного стола и входной двери <…> в ходе конфликта с находящейся в кабинете врио помощника начальника <…> в размере 10 670, 00 руб.», — говорится в материалах дела. Также руководство отдела потребовало от бывшей сотрудницы оплатить расходы по определению стоимости повреждений в размере двух тысяч рублей.

Суд рассмотрел предоставленные доказательства. Было установлено, что экс-сотрудница ударила молотком по письменному столу, также «нанесла несколько ударов руками и ногами по двери кабинета, написала краской белого цвета и нацарапала острым предметом оскорбительное слово».

Женщина в письменном показании утверждала, что молотком она мебель не била и дверь не царапала. Однако сам факт противоправных действий был подтвержден решением мирового суда. Экс-сотрудницу признавали виновной по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда). Женщину приговорили к семи месяцам ограничения свободы и обязали выплатить потерпевшей 350 тысяч. Служебная проверка полиции отстранила ее от службы.

Суд согласился с фактом причинения вреда имуществу отдела и постановил возместить сумму ущерба. Ответчица подала апелляцию.

Ранее URA.RU сообщало, что Седьмой кассационный суд отказал зачинщице драки в отмене служебной проверки и восстановлении на службе. Решение об увольнении сотрудницы, чье поведение не соответствовало нормам ОВД, признано верным.