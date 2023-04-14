Власти ХМАО переманивают уральцев для заключения контракта на СВО

Власти ХМАО переманивают жителей других регионов УрФО для заключения контракта на прохождение военной службы. Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте Урала сообщил, что потенциальным контрактникам из соседних областей предлагают приехать в военкомат Кондинского района, и для получения всех бонусов иметь регистрацию в Югре необязательно.
«Уральцам предлагают приехать для заключения контракта в военкомат Кондинского района. Он находится на границе со Свердловской областью в поселке Междуреченском. В качестве аргументов предлагаются более выгодные условия: региональная выплата в 500 тысяч рублей, выдача рюкзака с амуницией, повышенные гарантии в случае ранений и бесплатная реабилитация. Чтобы получить все бонусы от властей ХМАО, необязательно иметь прописку в Югре, достаточно прийти в военкомат на территории округа», — рассказал инсайдер.
По словам инсайдера, желающим предлагают в Междуреченский на поезде 610Е Екатеринбург — Устье-Аха, отправляющемся из столицы Урала ежедневно в 23.35. По предварительной договоренности их даже готовы «индивидуально встретить, разместить, проводить в военкомат и сопроводить по всем вопросам до заключения контракта, включая отправку на пункт сбора».
Глава Кондинского района Андрей Мухин в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что все военкоматы на территории Югры работают одинаково. «Но если кто-то действительно приедет из другого региона, мы готовы сопроводить и оказать всестороннюю поддержку, почему бы и нет», — заверил Мухин.
Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО начали печатать листовки на узбекском, таджикском и азербайджанском, чтобы распространять в мечетях. Таким образом они привлекают мигрантов, для которых русский язык не является родным.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!