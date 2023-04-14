Власти ХМАО переманивают уральцев для заключения контракта на СВО

14 апреля 2023 в 19:41 Размер текста - 17 +

В ХМАО готовы полностью сопроводить будущих контрактников из регионов УрФО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власти ХМАО переманивают жителей других регионов УрФО для заключения контракта на прохождение военной службы. Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте Урала сообщил, что потенциальным контрактникам из соседних областей предлагают приехать в военкомат Кондинского района, и для получения всех бонусов иметь регистрацию в Югре необязательно. «Уральцам предлагают приехать для заключения контракта в военкомат Кондинского района. Он находится на границе со Свердловской областью в поселке Междуреченском. В качестве аргументов предлагаются более выгодные условия: региональная выплата в 500 тысяч рублей, выдача рюкзака с амуницией, повышенные гарантии в случае ранений и бесплатная реабилитация. Чтобы получить все бонусы от властей ХМАО, необязательно иметь прописку в Югре, достаточно прийти в военкомат на территории округа», — рассказал инсайдер. По словам инсайдера, желающим предлагают в Междуреченский на поезде 610Е Екатеринбург — Устье-Аха, отправляющемся из столицы Урала ежедневно в 23.35. По предварительной договоренности их даже готовы «индивидуально встретить, разместить, проводить в военкомат и сопроводить по всем вопросам до заключения контракта, включая отправку на пункт сбора». Глава Кондинского района Андрей Мухин в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что все военкоматы на территории Югры работают одинаково. «Но если кто-то действительно приедет из другого региона, мы готовы сопроводить и оказать всестороннюю поддержку, почему бы и нет», — заверил Мухин. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО начали печатать листовки на узбекском, таджикском и азербайджанском, чтобы распространять в мечетях. Таким образом они привлекают мигрантов, для которых русский язык не является родным. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти ХМАО переманивают жителей других регионов УрФО для заключения контракта на прохождение военной службы. Инсайдер URA.RU в политическом истеблишменте Урала сообщил, что потенциальным контрактникам из соседних областей предлагают приехать в военкомат Кондинского района, и для получения всех бонусов иметь регистрацию в Югре необязательно. «Уральцам предлагают приехать для заключения контракта в военкомат Кондинского района. Он находится на границе со Свердловской областью в поселке Междуреченском. В качестве аргументов предлагаются более выгодные условия: региональная выплата в 500 тысяч рублей, выдача рюкзака с амуницией, повышенные гарантии в случае ранений и бесплатная реабилитация. Чтобы получить все бонусы от властей ХМАО, необязательно иметь прописку в Югре, достаточно прийти в военкомат на территории округа», — рассказал инсайдер. По словам инсайдера, желающим предлагают в Междуреченский на поезде 610Е Екатеринбург — Устье-Аха, отправляющемся из столицы Урала ежедневно в 23.35. По предварительной договоренности их даже готовы «индивидуально встретить, разместить, проводить в военкомат и сопроводить по всем вопросам до заключения контракта, включая отправку на пункт сбора». Глава Кондинского района Андрей Мухин в разговоре с корреспондентом агентства заявил, что все военкоматы на территории Югры работают одинаково. «Но если кто-то действительно приедет из другого региона, мы готовы сопроводить и оказать всестороннюю поддержку, почему бы и нет», — заверил Мухин. Ранее URA.RU писало о том, что власти ХМАО начали печатать листовки на узбекском, таджикском и азербайджанском, чтобы распространять в мечетях. Таким образом они привлекают мигрантов, для которых русский язык не является родным.