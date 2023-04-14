Куйвашев схитрил, отстраняя мэра Екатеринбурга от выборов

14 апреля 2023 в 19:55 Размер текста - 17 +

Евгений Куйвашев (слева) мотивировал Алексея Орлова выложиться для победы списка «Единой России» Фото: Владимир Андреев © URA.RU Несмотря на отстранение мэра Екатеринбурга Алексея Орлова от составления списка кандидатов-одномандатников в гордуму, существенных изменений в списке не ожидается. А глава города получил дополнительную мотивацию максимально выложиться на победу «Единой России». Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Решение губернатора [Свердловской области Евгения Куйвашева] лично неприятно для Алексея [Орлова], но Евгений Владимирович — хитрый политик, и помимо эмоций ничего плохого в новой конфигурации нет. Ожидается, что изменения коснутся трех-четырех фамилий из всего списка, который он выносил на утверждение губернатору», — рассказал собеседник агентства. Орлов с конца прошлого года формировал список кандидатов, желая изменить характер гордумы, в которой сейчас есть крупная фракция, лояльная миллиардеру Виталию Кочеткову. Последний подготовил ресурсы, чтобы не снижать свое влияние на думу без боя. Из-за опасности конфликта, губернатор принял решение, что формировать список для рассмотрения будет не мэр, а доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев, имеющий поддержку Кочеткова. Новость по теме Куйвашев отчитал мэра Екатеринбурга на глазах у товарищей «Список-одномандатников у Орлова был по большей части сбалансированным, будет сложно убрать из него значительную часть. Там системные, понятные люди, которые смогут доказать свою неисключаемость и Хазееву, и напрямую до губернатора смогут это донести, — считает собеседник агентства. — Поэтому замена коснется трех-четырех персон, что для Евгения Владимировича не критично, а вот на итоговом раскладе в думе в плоскости „Орлов-Кочетков“ может отразиться, но в этом и хитрость: значит, мэру нужно провести в думу еще больше депутатов по списку ЕР, за формирование которого он и отвечает». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Несмотря на отстранение мэра Екатеринбурга Алексея Орлова от составления списка кандидатов-одномандатников в гордуму, существенных изменений в списке не ожидается. А глава города получил дополнительную мотивацию максимально выложиться на победу «Единой России». Об этом URA.RU сообщил информированный источник. «Решение губернатора [Свердловской области Евгения Куйвашева] лично неприятно для Алексея [Орлова], но Евгений Владимирович — хитрый политик, и помимо эмоций ничего плохого в новой конфигурации нет. Ожидается, что изменения коснутся трех-четырех фамилий из всего списка, который он выносил на утверждение губернатору», — рассказал собеседник агентства. Орлов с конца прошлого года формировал список кандидатов, желая изменить характер гордумы, в которой сейчас есть крупная фракция, лояльная миллиардеру Виталию Кочеткову. Последний подготовил ресурсы, чтобы не снижать свое влияние на думу без боя. Из-за опасности конфликта, губернатор принял решение, что формировать список для рассмотрения будет не мэр, а доверенный политтехнолог Куйвашева Ринат Хазеев, имеющий поддержку Кочеткова. «Список-одномандатников у Орлова был по большей части сбалансированным, будет сложно убрать из него значительную часть. Там системные, понятные люди, которые смогут доказать свою неисключаемость и Хазееву, и напрямую до губернатора смогут это донести, — считает собеседник агентства. — Поэтому замена коснется трех-четырех персон, что для Евгения Владимировича не критично, а вот на итоговом раскладе в думе в плоскости „Орлов-Кочетков“ может отразиться, но в этом и хитрость: значит, мэру нужно провести в думу еще больше депутатов по списку ЕР, за формирование которого он и отвечает».