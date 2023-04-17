Сенатор Цеков объяснил, почему на западной Украине не проводят мобилизацию

Сенатор Цеков: Киев не мобилизует западную Украину из-за привычки жить за счет юга и востока

17 апреля 2023 в 09:04 Размер текста - 17 +

Западная Украина привыкла жить за счет других территорий страны, считает Сергей Цеков Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Мобилизация на Украине проходит по всей территории, однако это мало касается западной части (Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород), так как жители привыкли жить за счет центрального, восточного и южного региона, многие также уехали из страны, чтобы избежать призыва. Об этом рассказал в беседе с URA.RU член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «Эта мерзость там наблюдается 30 с лишним лет. Западная Украина всегда жила за счет центральной, восточной, южной. Просто удивительно, что на востоке и на юге этого понимания нет. Они жили в финансовом плане за счет восточной, южной Украины. Они считают, что они исключительные, создают Украину, как независимое государство, и все на них должны работать. Вот и работает на них восточная и южная часть. Многие [с западной Украины] сбежали в Европу, там работают, всячески стараются избежать мобилизации. Они еще наживаются на войне. Квартиры втридорога сдают беженцам из восточных и южных областей Украины. Издеваются над ними, оскорбляют их. Украина — это неоднородное государство со странными моральными ценностями с точки зрения отношения между людьми, межнациональных вопросов, межконфессиональных», — объяснил Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что позиция западной Украины стала одной из причин разделения страны. «Крым возмутился, собственно говоря, и Донбасс. Мы давно понимали, что нам с ними [с западной Украиной] не по пути. Плюс, незаконно стали Украиной независимой, поэтому и воссоединились с Россией», — добавил Цеков. Ранее американская газета The Washington Post сообщила об ускорении темпов мобилизации на Украине, что начало сеять панику среди граждан. Представители военкоматов ходят по домам, останавливают случайным образом мирных жителей, раздают им повестки. Насильно удерживают призывников в Одессе. Об инциденте в Суворовском райвоенкомате города сообщили украинские СМИ. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Мобилизация на Украине проходит по всей территории, однако это мало касается западной части (Львов, Ивано-Франковск, Хмельницкий, Черновцы, Ужгород), так как жители привыкли жить за счет центрального, восточного и южного региона, многие также уехали из страны, чтобы избежать призыва. Об этом рассказал в беседе с URA.RU член комитета по международным делам Совета Федерации РФ, сенатор от республики Крым Сергей Цеков. «Эта мерзость там наблюдается 30 с лишним лет. Западная Украина всегда жила за счет центральной, восточной, южной. Просто удивительно, что на востоке и на юге этого понимания нет. Они жили в финансовом плане за счет восточной, южной Украины. Они считают, что они исключительные, создают Украину, как независимое государство, и все на них должны работать. Вот и работает на них восточная и южная часть. Многие [с западной Украины] сбежали в Европу, там работают, всячески стараются избежать мобилизации. Они еще наживаются на войне. Квартиры втридорога сдают беженцам из восточных и южных областей Украины. Издеваются над ними, оскорбляют их. Украина — это неоднородное государство со странными моральными ценностями с точки зрения отношения между людьми, межнациональных вопросов, межконфессиональных», — объяснил Сергей Цеков. Сенатор подчеркнул, что позиция западной Украины стала одной из причин разделения страны. «Крым возмутился, собственно говоря, и Донбасс. Мы давно понимали, что нам с ними [с западной Украиной] не по пути. Плюс, незаконно стали Украиной независимой, поэтому и воссоединились с Россией», — добавил Цеков. Ранее американская газета The Washington Post сообщила об ускорении темпов мобилизации на Украине, что начало сеять панику среди граждан. Представители военкоматов ходят по домам, останавливают случайным образом мирных жителей, раздают им повестки. Насильно удерживают призывников в Одессе. Об инциденте в Суворовском райвоенкомате города сообщили украинские СМИ.