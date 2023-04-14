Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса в Кольцово

Транспортная прокуратура Свердловской области осуществляет контроль задержки рейса Екатеринбург-Сургут в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
«Мониторинговыми мероприятиями установлено, что 14 апреля в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка рейса UT-112 по маршруту Екатеринбург-Сургут авиакомпании „ЮТэйр“. Причина задержки авиарейса — позднее прибытие воздушного судна», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
Планируемое время вылета 03 часа 40 минут 15 апреля, посадки на рейс ожидают 71 человек. На время ожидания пассажиры размещены в гостинице «Азимут».
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