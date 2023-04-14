Свердловская транспортная прокуратура взяла на контроль задержку рейса в Кольцово

Задержку рейса UT-112 авиакомпании Utair в Кольцово проверяет свердловская транспортная прокуратура

15 апреля 2023 в 00:27 Размер текста - 17 +

Вылет рейса Екатеринбург — Сургут планируется 15 апреля в 03:40 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Транспортная прокуратура Свердловской области осуществляет контроль задержки рейса Екатеринбург-Сургут в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Мониторинговыми мероприятиями установлено, что 14 апреля в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка рейса UT-112 по маршруту Екатеринбург-Сургут авиакомпании „ЮТэйр“. Причина задержки авиарейса — позднее прибытие воздушного судна», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Планируемое время вылета 03 часа 40 минут 15 апреля, посадки на рейс ожидают 71 человек. На время ожидания пассажиры размещены в гостинице «Азимут».

Транспортная прокуратура Свердловской области осуществляет контроль задержки рейса Екатеринбург-Сургут в аэропорту Кольцово. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. «Мониторинговыми мероприятиями установлено, что 14 апреля в аэропорту Екатеринбурга (Кольцово) произошла задержка рейса UT-112 по маршруту Екатеринбург-Сургут авиакомпании „ЮТэйр“. Причина задержки авиарейса — позднее прибытие воздушного судна», — рассказали в официальном telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Планируемое время вылета 03 часа 40 минут 15 апреля, посадки на рейс ожидают 71 человек. На время ожидания пассажиры размещены в гостинице «Азимут».