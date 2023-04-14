Жительница Курганской области убила своего сожителя из-за побоев

15 апреля 2023 в 02:21 Размер текста - 17 +

Женщина нанесла не менее девяти ударов ножом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительница Щучанского муниципального округа (Курганская область) заколола ножом своего сожителя за систематические побои. Подсудимая нанесла не менее девяти ударов ножом по телу потерпевшего, сообщается на сайте Щучанского районного суда. «Между подсудимой и ее сожителем произошла ссора, во время которой, из-за причинения систематических побоев, у женщины возник умысел на убийство. Виновная взяла нож и нанесла им потерпевшему не менее девяти ударов в грудную клетку и по верхним конечностям», — говорится в документе. Мужчина скончался через непродолжительное время. Подсудимая полностью признала свою вину и объяснила, что жила с потерпевшим 31 год. В течение длительного времени он злоупотреблял алкоголем, от чего становился агрессивным, мог начать ссору и избить женщину. «Из-за обычных синяков и ссадин она не обращалась в полицию и медицинские учреждения, так как ей его было жалко», — говорится в материалах дела. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ей наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Также виновная получила ограничение свободы на год. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана ударила ножом своего сожителя в ответ на пощечину. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы в колонии общего режима. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жительница Щучанского муниципального округа (Курганская область) заколола ножом своего сожителя за систематические побои. Подсудимая нанесла не менее девяти ударов ножом по телу потерпевшего, сообщается на сайте Щучанского районного суда. «Между подсудимой и ее сожителем произошла ссора, во время которой, из-за причинения систематических побоев, у женщины возник умысел на убийство. Виновная взяла нож и нанесла им потерпевшему не менее девяти ударов в грудную клетку и по верхним конечностям», — говорится в документе. Мужчина скончался через непродолжительное время. Подсудимая полностью признала свою вину и объяснила, что жила с потерпевшим 31 год. В течение длительного времени он злоупотреблял алкоголем, от чего становился агрессивным, мог начать ссору и избить женщину. «Из-за обычных синяков и ссадин она не обращалась в полицию и медицинские учреждения, так как ей его было жалко», — говорится в материалах дела. Суд признал женщину виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ «Убийство» и назначил ей наказание в виде лишения свободы на семь лет с отбыванием срока в колонии общего режима. Также виновная получила ограничение свободы на год. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана ударила ножом своего сожителя в ответ на пощечину. Суд приговорил ее к одному году лишения свободы в колонии общего режима.