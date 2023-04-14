Курганского предпринимателя оштрафовали на десятки тысяч рублей за продажу алкоголя

Предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Индивидуального предпринимателя в Катайском муниципальном округе Курганской области привлекли к административной ответственности за торговлю алкоголем без лицензии. Мужчина должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, говорится на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Привлечь ИП к административной ответственности и наложить штраф в размере 50 тысяч рублей. Уничтожить изъятую алкогольную продукцию», — говорится в решении суда.

Как следует из материалов дела, предприниматель продавал алкогольную продукцию в кафе «Мята». При проверке заведения сотрудник полиции выяснил, что торговля осуществлялась без необходимых документов и лицензии.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана запретит продавать алкогольные напитки 9 мая. Контролировать соблюдение требований администрации будут сотрудники полиции. Также они будут следить за общественным порядком в торговых точках и местах проведения праздничных мероприятий.