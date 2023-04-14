14 апреля 2023

Курганского предпринимателя оштрафовали на десятки тысяч рублей за продажу алкоголя

© Служба новостей «URA.RU»
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Предпринимателя оштрафовали на 50 тысяч рублей Фото:

Индивидуального предпринимателя в Катайском муниципальном округе Курганской области привлекли к административной ответственности за торговлю алкоголем без лицензии. Мужчина должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, говорится на сайте Арбитражного суда Курганской области.

«Привлечь ИП к административной ответственности и наложить штраф в размере 50 тысяч рублей. Уничтожить изъятую алкогольную продукцию», — говорится в решении суда.

Как следует из материалов дела, предприниматель продавал алкогольную продукцию в кафе «Мята». При проверке заведения сотрудник полиции выяснил, что торговля осуществлялась без необходимых документов и лицензии.

Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана запретит продавать алкогольные напитки 9 мая. Контролировать соблюдение требований администрации будут сотрудники полиции. Также они будут следить за общественным порядком в торговых точках и местах проведения праздничных мероприятий.

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Индивидуального предпринимателя в Катайском муниципальном округе Курганской области привлекли к административной ответственности за торговлю алкоголем без лицензии. Мужчина должен выплатить штраф в размере 50 тысяч рублей, говорится на сайте Арбитражного суда Курганской области. «Привлечь ИП к административной ответственности и наложить штраф в размере 50 тысяч рублей. Уничтожить изъятую алкогольную продукцию», — говорится в решении суда. Как следует из материалов дела, предприниматель продавал алкогольную продукцию в кафе «Мята». При проверке заведения сотрудник полиции выяснил, что торговля осуществлялась без необходимых документов и лицензии. Ранее URA.RU писало, что мэрия Кургана запретит продавать алкогольные напитки 9 мая. Контролировать соблюдение требований администрации будут сотрудники полиции. Также они будут следить за общественным порядком в торговых точках и местах проведения праздничных мероприятий.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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