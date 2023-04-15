Кириенко посетил собор в Мариуполе, восстановленный после освобождения города. Фото, видео

15 апреля 2023 в 10:45 Размер текста - 17 +

Сергей Кириенко посетил собор в Мариуполе, который пострадал от обстрелов ВСУ Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетили восстановленный после обстрелов ВСУ Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе. Об этом рассказал Денис Пушилин. В здании собора уже заменили окна и восстановили крышу. «Жители спасались здесь как в духовном, так и в физическом смысле: колодец при соборе стал единственным источником чистой воды на всю округу», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Настоятель храма отец Николай и служитель отец Гавриил рассказали, что служба здесь не прекращалась даже во время боев за Мариуполь. Пушилин также рассказал о воскресной школе, в которую с удовольствием ходят дети. Кроме того, под руководством Сергея Кириенко было проведено совещание с участием Пушилина, губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также представителей Минтранса России, Погранслужбы, Росгранстроя и ОНФ. Обсуждались вопросы об организации комфортных условий для автомобилистов при пересечении пропускных пунктов. «Под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко провели совещание по оптимизации работы пунктов пропуска на территории Ростовской области», — написал Голубев в своем telegram-канале. Главы регионов договорились о совместной работе по реализации принятых решений. Кириенко провел совещание по оптимизации работы пропускных пунктов Фото: губернатор Ростовской области Василий Голубев В совещании приняли участие главы регионов, представители Погранслужбы и других ведомств Фото: губернатор Ростовской области Василий Голубев Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко совместно с врио главы ДНР Денисом Пушилиным посетили восстановленный после обстрелов ВСУ Свято-Никольский кафедральный собор в Мариуполе. Об этом рассказал Денис Пушилин. В здании собора уже заменили окна и восстановили крышу. «Жители спасались здесь как в духовном, так и в физическом смысле: колодец при соборе стал единственным источником чистой воды на всю округу», — написал Пушилин в своем telegram-канале. Настоятель храма отец Николай и служитель отец Гавриил рассказали, что служба здесь не прекращалась даже во время боев за Мариуполь. Пушилин также рассказал о воскресной школе, в которую с удовольствием ходят дети. Кроме того, под руководством Сергея Кириенко было проведено совещание с участием Пушилина, губернатора Ростовской области Василия Голубева, а также представителей Минтранса России, Погранслужбы, Росгранстроя и ОНФ. Обсуждались вопросы об организации комфортных условий для автомобилистов при пересечении пропускных пунктов. «Под руководством первого заместителя руководителя администрации президента Сергея Кириенко провели совещание по оптимизации работы пунктов пропуска на территории Ростовской области», — написал Голубев в своем telegram-канале. Главы регионов договорились о совместной работе по реализации принятых решений.